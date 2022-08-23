MIRROR、COLLAR成員IG榜　鏡仔休團2個月人氣續升（持續更新）

人氣男子組合MIRROR上月底舉行紅館演唱會期間發生嚴重意外，公司及後宣布休團2個月，事件影響12子以至女團COLLAR。意外發生至今大半個月，雖然MIRROR暫停活動，但Instagram人氣仍然有所增加，即看兩個男女團成員8月份排行榜！



雖然MIRROR受事件影響而要腰斬演唱會及休團，但成員暫停活動期間，社交平台人氣仍然有增無減，截至8月22日，盧瀚霆（Anson Lo）8月份增超過6.8萬名粉絲，現時追蹤人數總達96.8萬。

隨著近日幾位成員有份參演的電影上映，即使成員缺席宣傳工作，票房也衝破逾千萬元，可見12子和鏡粉的影響力沒有減弱，姜濤的社交平台亦增5.2萬粉絲。

人氣不跌惟粉絲增幅減慢 COLLAR反超前MIRROR

比較兩個男女團共20位成員，截至8月22日，MIRROR成員姜濤和盧瀚霆（Anson Lo）的Instagram追蹤人數5天增長率最高，二人增長率約1.2%。其次是COLLAR成員蘇芷晴（So Ching）和邱彥筒（Marf），分別達0.84%和0.46%。

不過，回顧事件發生前一週，7月21日至27日期間，MIRROR成員陳瑞輝（Frankie）的增長率達4.4%，另外4位同隊成員亦超過1.3%，明顯高於現時兩隊男女團共20位成員的增長率，反映意外發生後雖然各成員的人氣沒有因此下滑，但增長則有所減慢。

紅館意外後鏡仔發帖受關注 追蹤花姐人數增

事件發生後，隊長楊樂文（Lokman）率先於8月1日發布帖文「報平安」，獲得大量網民讚好和留言，總互動量達22.3萬，另外5位成員及經理人黃慧君（花姐）亦陸續發帖文，其中以盧瀚霆（Anson Lo）的帖文互動量最高，達27萬。

除12子外，MIRROR、經理人黃慧君（花姐）及公司MakerVille的社交平台帳號同樣增加過千人追蹤，至於MakerVille行政總裁魯庭暉的追蹤人數則稍下跌。

MIRROR、COLLAR、ERROR成員IG一覽（附連結）



MIRROR各成員IG

MIRROR於2018年11月出道，12位成員來自《全民造星》。（MIRROR IG圖片）

王智德 Alton（＠altonwongz）、江𤒹生 Anson Kong（＠_kisang_）、盧瀚霆 Anson Lo（＠ansonlht）、呂爵安 Edan（＠edanlui）、陳瑞輝 Frankie（＠frankie729）、陳卓賢 Ian（＠iancychan）、柳應廷 Jer（＠jeremylaous）、李駿傑 Jeremy （＠jeremy_0908）、姜濤 Keung To（＠keung_show）、楊樂文 Lokman（＠llokmann）、邱士縉 Stanley（＠stanleysc_）、邱傲然 Tiger（＠tiger_yny）

COLLAR各成員IG

COLLAR於2022年1月出道，8位成員來自《全民造星IV》。（資料圖片）

王家晴 Candy（＠candyw1219）、許軼 Day（＠6y_day）、沈貞巧 Gao（＠gagarieo）、蘇雅琳 Ivy（＠ivyysooo）、邱彥筒 Marf（＠_marifemarife_）、蘇芷晴 So Ching（＠soching_nat）、李芯駖 Sumling（＠lisumlingg）、陳泳伽 Winka（＠winka_chan）

ERROR各成員IG

ERROR於2018年12月出道，4位成員來自《全民造星》。（資料圖片）

梁業 肥仔（＠deegor_hkwa）、何啟華 Dee哥（＠deniskwok193）、郭嘉駿 193（＠fatboyip）、吳保錡 Poki（＠k_p0k1）