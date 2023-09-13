iPhone 15｜蘋果賣iPhone收入多過港府一倍！但今年因1原因賺少咗

先看iPhone銷售收入 vs 港府財政收入⬇️⬇️⬇️

【iPhone 15 / 蘋果發佈會 / 】蘋果公司將於本港時間周三（9月13日）凌晨舉行新品發布會，公布iPhone 15、Apple Watch 9等最新產品。事實上，iPhone每年為蘋果公司帶來上千億美元收入，比港府一年財政收入還要多！但最近一年iPhone等產品收入減少，即看原因是什麼。



iPhone自2007年面世起，至今出貨逾24億部，若全數售出，平均而言相當於全球約每3個人便有1人擁有iPhone。iPhone每年出貨約2億部，其中2021年達2.4億部，創單年新高，2022年回落至約2.3億部。

究竟蘋果透過賣iPhone進賬多少？2022財政年度，iPhone全球銷售收入達2055億美元，約等於1.6萬億港元，比港府一年財政收入（註：2021/22年度港府財政收入約6827億港元）多一倍有多！（可參考文首圖表）

很多時候，iPhone收入比蘋果旗下其他產品及服務收入總和還要多，例如在2022財年，蘋果全球總收入逾3940億美元，當中逾半收入來自iPhone。而iPhone面世起，蘋果年收入、純利均增逾10倍！

Apple各年純利⬇️️⬇️️⬇️️

蘋果公司2022財年淨利潤高達997.7億美元再創新高，按年升5.4%。

每年秋季都是「果粉」的重要時刻，新iPhone多在此時推出，該季收入更反映市場即時感覺。比較各年第四季，2017、2020、2021年，蘋果分別推出iPhone 8和X系列、iPhone 12，以及iPhone 13，當季收入明顯較高（註：蘋果財季分別為月曆年2018、2021、2022年第一季）。

受惠於2020年起推出的5G系列（包括iPhone 12、iPhone 13系列）帶動iPhone單價向上，蘋果公司2022財年首季更賺取創紀錄、高達716億美元的季度iPhone收入，但於2023財年首季已有所回落。而受全球電子產品需求減少影響，截至2023年7月1日的第三季度，蘋果公司整體收入已連跌三季。