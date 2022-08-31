港人旅行意欲恢復？日本打3針免檢疫網上熱度最強　泰國負評增

【日本開關】港人素來喜愛到日本旅遊，日本政府於8月31日宣布進一步放寬旅客入境限制，容許自由行旅客入境，旋即引起港網民熱議。自本港政府8月降低抵港人士的檢疫安排至「3+4」後，不少巿民開始考慮外遊計劃，以下分析最近兩周網上討論話題，即看網民現時的旅行意欲是否恢復。

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本文分析8月15日至8月28日網上帖文，來自Facebook、Instagram及討論區，合共2,781則主帖及4.3萬則回帖，結果顯示日本旅遊相關的帖文熱度最高，尤其是8月23日當天，有日媒引述消息指政府或將放寬入境人數限制後，網上討論度即時急升。

日本首相岸田文雄翌日（24日）正式宣布進一步放寬旅遊限制，從9月7日起，已完成接種3劑新冠疫苗的旅客，即可免檢疫入境。他再於今日（31日）宣布，9月7日亦將放寬入境人數上限至5萬，以及重新開放外國非旅行團入境。日本是最受港人關注的旅遊熱點，其次是韓國和泰國。

不過，8月爆出柬埔寨及緬甸求職詐騙事件，揭發多名台灣及港人受害，情況廣受社會關注。連串事件爆出後，網民對泰國旅遊的反應較負面，約68%帖文屬負面，正面僅得19%。相反，正面帖文比例最多的是新加坡、馬來西亞和日本，日本的負評更是旅遊熱點中最少。

現時旅行相關的網上討論中，不少有提及柬埔寨打工詐騙事件，相關字詞的比例佔逾半。有網民受事件影響，暫未有意到泰國旅遊，留言指「亞洲地區而家只會去日本、南韓、台灣同新加坡」、「跟團應該安全啲？自己去真係不了」、「都係不去為妙」。

不過亦有網民未有受詐騙事件影響，認為「去泰國旅遊同去打筍工被賣豬仔係兩回事嚟喎」、「東南亞唔係咁張揚，行下景點大城市正常酒店應該都無嘢」、「重點唔係去唔去東南亞旅行，而係去旅行凡係有陌生人話要帶你去邊度都唔好制」。

此外，網民亦關注現行回港檢疫措施、疫苗接種要求、機票價格、自由行或旅行團形式等考慮因素，影響港人短期會否到外地旅遊。