3+4檢疫對旅客欠吸引力　日均不足350人次入境　港人流失8月止血

本港新冠肺炎確診人數維持每日逾8000人，政府料未來將增至每日過萬人確診。疫情下本港維持相對嚴謹的入境防疫措施，至8月才將酒店檢疫期縮短至3天。入境處數據顯示，措施推出大半個月，對外地旅客吸引力不足，日均外地訪客入境人數不足350人次。至於本港居民淨出入境數「止跌回升」，8月錄得約3.5萬人次淨流入。



港府8月12日起放寬海外地區或台灣入境人士以「3+4」（3天檢疫酒店及4天居家醫學監察）模式檢疫。本港8月（截至28日，下同）入境外地訪客由7月的7,605人次，增加28%至9,758人次，但每日平均入境外地訪客仍只有349人次。事實上，入境人數增加或受開學等季節性因素影響，未必全由措施帶動，顯示新措施效果暫時仍不顯著。

至於本港居民入境人數增加更為明顯，8月共有18.6萬人次入境，較7月約12.4萬人次增加近五成或6.1萬人次。

出境人數方面，本港居民出境人次仍處於高位，連續3個月達到10萬以上，8月亦達15.1萬人次，估計當中亦涉及到海外升學學生及移民家庭，以及部分因疫檢放寬而出外旅遊的港人等。

移民潮下，港人淨移出數字備受關注。今年6、7月分別有1.5萬及2.3萬本港居民淨流出，情況至8月有所扭轉，入境人數反超出境人數，錄得3.5萬人次淨移入，情況與去年8月相似，相信為季節性趨勢。而今年首8個月內，有6個月錄得港人淨移出；年內淨移出居民合計達13.4萬人次，接近1個灣仔、約16萬的人口（註：淨移出人數不等同移民人數，當中亦包括統計期內出境旅遊、升學等人士）。