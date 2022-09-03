疫苗通行證下調至5歲　家長關注子女點用手機　想安心出行加1功能

本港新冠疫情反覆，單日確診重返萬宗水平，政府日前預告疫苗通行證最低適用年齡將降至5歲，詳情會於下周公布。消息一出即引來關注，焦點包括兒童是否要自己攜帶手機、安心出行等應用會否升級、未來校園社交距離措施放寬程度等。

本文分析由源大數據xMiner平台提供技術及數據支援



本文分析8月26日至9月1日來自Facebook、Instagram及討論區的網上帖文，合共1,791則主帖及2.8萬則回帖。其中在9月1日，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君於疫情記者會上表示，政府將於下周公布疫苗通行證新措施詳情，涉及將最低適用年齡降至5歲，網上熱度值即急升。

討論區上一眾家長議論紛紛，有人關注小童是否需要有自己的手提電話以便出示針卡，問道「5歲就要有手機掃安心？」不過按現時做法，紙本針卡亦適用；亦有家長指出針卡有個人資料，由小童保管並不合適，建議當局升級安心出行等應用程式，容許家長加入子女的針卡。

另外有人認為疫苗通行證下調適用年齡後，政府應進一步放寬防疫措施，「下調后請放寬其餘的防疫措施」、「唔該比返個正常校園生活學生」。

至於最近一周有關疫情及疫苗的討論，亦主要圍繞確診、兒童、疫苗通行證及開學等。臨近開學，教育局近期公布多項措施，包括於教育局局長蔡若蓮8月27日表示局方將每月收集學校接種疫苗數據，設立獎勵制以催谷學童接種率；8月30日發信通知學校，鼓勵師生於當日起每日進行快速抗原測試，又宣布自11月1日起，中學若全日面授課堂，需九成或以上學生打齊三針。