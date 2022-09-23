疫情至今逾5000宗因工確診索償　第五波期間成功率大減　原因係？

新冠疫情下，部分職業感染風險較大，打工仔若不幸因工作原因確診，可按法例向僱主索償。根據立法會新一份《數據透視》，疫情起至2022年中勞工處共接獲5,000多宗相關索償，2020及2021年獲補償比例約為三分一，但比率竟於2022年第五波疫情期間急跌，到底是為什麼？



社會曾有聲音要求將新冠肺炎列為法定職業病，惟政府認為新冠並非源於某些特定職業，然而打工仔若因工作原因意外感染，仍可根據《僱員補償條例》向僱主索償。

勞工處由2020年至2022年中共接獲5,364宗新冠相關「工傷」個案，2,147宗已經結案。獲補償比率方面，2020及2021年比例維持於約三分一的水平，然而至2022年上半急跌至0.5%。文件指該期間正值第五波疫情，社區出現大規模爆發，難以判斷個案是否因工感染，因此獲賠償比率大減。

此外，文件亦提及近年有關注團體提倡把「中暑」列為法定職業病以保障僱員，政府同樣以中暑風險非與工作特別相關為由而未有採納。勞工處現時有於夏季突擊巡查工作場所，平均每年約28,700次，並向未採取適當措施的僱主發出警告信，數據顯示近年警告信數目大減。

本港現時有52種法定職業病，打工仔若不幸因職業病而影響工作能力，可按法例獲得補償。文件指過去10年本港每年平均有324宗職業病確診病例，其中2020年因疫情影響病例處理，個案數目降至213宗，不少個案延至2021年才得到處理，令個案大增至529宗。