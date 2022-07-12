WFH好處│調查指打工仔平均年慳近$6萬　1/4人1周多8小時私人時間

疫情下不少打工仔於家中工作（WFH），近日有調查指本港有78%受訪者表示，居家辦公能提升個人身心健康、取得工作與生活的平衡等，另外因交通、飲食開支減少，每個受訪者平均1年可節省近6萬元開支！



1. 節省開支

網絡系統公司思科（Cisco）近期發表《全球混合辦公調查2022》，指出遙距辧公為本港打工仔帶來不少正面影響，包括財務方面：83%本港受訪者表示節省不少交通、飲食及娛樂支出，每人平均1星期可節省約1,100元，1年累計平均節省超過58,000元；更有64%受訪者表示會將能否節省開支作為選擇工作的因素之一。

2. 節省時間

而居家辦公可節省交通時間，工作日程亦更具彈性，調查中，有66%本港受訪者表示1星期可節省超4小時，即1年多約224小時私人時間，當中更有24%人表示1周能節省近多於8小時，即1年多約448小時私人時間。

3. 身體更健康

此外，多數受訪者認為居家工作令自己身體更健康（64%），包括有76%受訪者表示這期間飲食更健康，亦有73%人表示自己更常運動、近8成人認為自己體能改善。

4. 壓力減少

港人工作壓力大，而近半受訪者（45%）表示居家辦公期間工作壓力有所緩解，主要原因有家中環境壓力更少（73%受訪者如此認為）、更具彈性（33%）等。

大多數、81%受訪打工仔都希望僱主繼續推行居家辦公及辦公室工作並行的混合辦公模式，不過只有少數、約16%受訪者認為他們的認僱主對此有充份準備。