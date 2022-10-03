恒指曾跌穿17000點　匯豐曾失守40元　收息股勁挫4大公用股最慘

恒生指數持續走低！國慶後首個交易口，今日（10月3日）一度跌穿跌17,000點關口，跌至11年來低位，最低曾見16,906.96點，收市報17,079.51點，跌143.32點；而匯豐曾失守40元，收報40.35元，下跌0.9元。市場悲觀情緒瀰漫，有分析指恒指可能繼續下試低位，而不少股民都會投資業務穩健的高息股票，但求收息抗通脹，然而近日股市勁跌，多隻藍籌「收息股」亦無一倖免，即看哪一隻跌得最慘、哪隻最有可能賺息蝕本！



本港股市下半年「跌跌不休」，一度跌穿17,000點關口。截至10月3日收市，恒指由7月至今累計下瀉近22%或4,749點至17,079點，最低見16,906點，跌至逾11年低位。單計9月，恒指亦已累跌2,720點，跌幅達14%。

不少人都會投資派息高兼表現穩定的股票收息，但近期多隻「收息股」都隨大市下跌。「01研數所」抽取10隻較知名的收息港股（見下表），比較52周高位及最新股價，以中華煤氣（0003）跌得最慘，較年內高位下瀉44.5%或5.47元，股價由最高12.28元跌至最新的單位數6.81元，跌幅緊隨其後的是和記電訊，由高位跌34.3%或0.6元，至1.15元。

至於9月以來由港燈（2638）領跌，大瀉或18.3%或1.2元；其次是匯豐（0005）下跌17%或8.25元。較為抗跌的股票有和記電訊（0215）在9月的股價則大致持平。

股市大跌下，即使獲派股息亦隨時有機會賺息蝕本！比較上述10隻股於2021年10月初購入1手的成本，加上一年所賺利息，再減去股票最新價值，可得這一年的淨賺蝕：中電今年股價大跌，去年買入1手如一直持有，估計損失6,000元以上；煤氣同樣跌價，估計會蝕4,000多元。此外買港燈（2638）、港鐵（0066）亦要蝕千元以上。

至於中移動（0941）今年派息豪爽，加上股價平穩，一年前以23,325元買入1手，估計可賺逾3,800元，另外若去年買入匯豐及和記亦不大會損手。