你是炒股達人還是韭菜？一隻字點出你的投資盲點　選這字損失慘重

股市有風險，投資需謹慎！景氣不好，想靠著投資奮力一搏是人之常情，但是茫茫股海何去何從？



弄懂自己的FQ（Financial Quotient），也就是「財務智商」很重要，能點出你的投資盲點。那麼你有機會靠投資生財嗎？還是會變成待割韭菜？科技紫微網透過測字，為你精準預測。（點圖測字揭穿你的投資盲點👇👇👇）

+ 8

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

測字結果：



拒：韭菜指數50%

從你選擇的「拒」字來看，成為待割韭菜的機率不太高，因為你在投資中多會選擇績優股、長線，以求平穩、長遠財，財務智商有中上水準。面對風險投資，你多會持懷疑態度，不喜冒險、跟風，追求穩定，謹慎投入。想要生財，請不要拒絕投資，學習理財知識，關注並瞭解市場有益無害。

【相關圖輯】超準面相學！靠臉部5位置看出一個人是否有福氣 下巴圓潤有錢剩（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 6

絕：韭菜指數90%

你選擇一個「絕」字，這預示你從不拒絕投資機會，有投機取巧、跟風之傾向，卻往往容易高估自己的財務智商，低估了市場與風險。想發財的慾望太強烈，難以把握出手時機，往往買了套，套了割，割了買，反反覆覆，損失慘重。若不想成為韭菜，就要積極學習投資理財知識，持續關注市場動態，謹慎入市。

腰：韭菜指數30%

從你選擇的「腰」字來看，成為待割韭菜的機率很低，反而有機會成為那個割韭菜的人。因為你的財務智商很高，面對投資頗有計劃，理財得當，有勇氣和魄力，但不盲目冒險。而且，你不易受情緒及周圍人、事、物的影響，多能冷靜分析市場動態，及時把握大趨勢，掌控好買進賣出之節奏，多能在股市沉浮中成為大贏家。

【相關圖輯】亥時出世發大財！從「出生時辰」看出你一輩子運勢 子時極招桃花（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 8

斬：韭菜指數70%

你選擇的是「斬」字，說明你很想在投資股市中披荊斬棘、嶄露頭角，並且有所斬獲，但是，太過急於求成，往往得不償失，中途被「斬殺」、成為被割韭菜的機率頗高，財物智商不太穩定。你在面對風險投資時，切不可主觀判斷，必須瞭解市場，理性評估分析，積累投資經驗，謹慎入市，情況不妙及時拋售出清。

延伸閱讀：

【檢測】你有何天賦潛質？適合做哪個行業？

【上班族必算】下半年適合換工作嗎？

【本文獲「科技紫微網」授權轉載。】