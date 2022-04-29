業主稱炒燶阿里巴巴股票要賣樓　放盤街招引熱議：求好人幫手補倉

港股早前連跌數天，一度失守2萬點大關，不少股民呻慘「損手爛腳」離場，直至昨日高開172點，再度重上2萬點水平。大圍2張放盤街招近日引起網上熱議，內容提及有名城業主買了「阿里爸爸」需賣樓補倉，強調「真，超急走」，形容是「求死價」1228萬元放售1個785呎單位，有網民則表示「買咗佢哋（股票），真係唔賣樓都唔得」，亦有人笑言「經紀手法層出不窮」。



放盤街招貼在大圍港鐵站的行人天橋附近，聲稱業主買了阿里爸爸股票，「求好人幫手補倉」；另一張則寫明業主是騰訊大戶，「一減再減，只求賣出」。（香港討論區圖片）

有網民在香港討論區以「名城放盤街招 業主買股票輸到要賣樓(有圖)」為題發帖分享照片，只見放盤街招貼在大圍港鐵站的行人天橋附近，1張告示聲稱業主買了阿里巴巴股票，「求好人幫手補倉」，遂以「求死價」1228萬放售785呎名城一期單位；另一張則寫明業主是騰訊大戶，「一減再減，只求賣出」，以「平倉價」1180萬放售同屋苑1個737呎單位。

大圍名城。（資料圖片）

帖文引起網上熱議，有網民表示早幾星期已看到街招，「最初都1200 萬又減咗20萬，根本冇人買」；但有人指開價不見得特別低，「7折都冇，咁都叫求死價」、「求死價係市場價嚟，求死都要有誠意啦」，又稱同屋苑1200萬以下的單位大有「盤」在；有網民就笑言「一口價8球，只要你肯賣，我救你！現金即時到手！」。

不過大部分網民都相信「買股票輸到賣樓」的故事只是地產經紀作出來，直指他們的街招款式多樣，「AA（經紀）都信？上星期見到代理貼的名城街招：『上海業主賣樓買菜』添」，又認為「肯定假野啦，咁寫咪俾人壓價」。