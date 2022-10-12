0+3實施兩周效果檢閱　外地旅客日均不足700人　僅達疫情前2.3%

「0+3」實施兩周，社會有聲音要求進一步放寬至「0+0」。究竟「0+3」對旅客吸引力有多大？翻查入境處數據，「0+3」實施後日均入境人數即上升15%至約8,000人，當中外地旅客人數升幅更達五成，惟日均仍不足千人，僅達到疫情前規模的2.3%。



入境處數據顯示，自9月26日放寬入境檢疫至「0+3」後，整體入境本港人數與前兩周比較大致上升，截至10月8日每日平均數達8,069人，個別日子更超過9,000人。不過，人數仍較「3+4」實施最初兩周的日均近9,300人、個別日子逾萬人少。「3+4」於8月12日實施，當時為開學前值，帶動入境人數升高。

放寬「0+3」主要惠及由海外或台灣地區入境的外地旅客。數據顯示，外地旅客於整體入境數字的比例稍升，由實施前約5.4%，升至9%至10%；內地旅客比例就由約25%降至17%。

人數升幅方面，比較新措施實施前後兩周，以外地旅客升幅最高、超過五成，日均由456人升至690人，其次是本港居民，由約4,900人升至逾5,800人，升幅接近兩成。至於入境內地旅客心數則下跌約7.8%至約日均1,500人。

然而，「0+3」實施後外地旅客雖然增加，但與疫情前日均約29,900人次比較，現時入境人數僅達疫前水平的2.3%。

社會有聲音要求進一步放寬至「0+0」，政務司司長陳國基日前發表網誌，表示政府明白商界對放寬防疫政策抱有很大期望，但他指抗疫須審慎平衡風險，否則疫情反彈將令大家得不償失。他強調，「0+3」安排是政府仔細討論、諮詢專家意見、分析不同數據、深思熟慮後的決定，重申目前來說「0+3」是最恰當的安排，而政府會繼續秉持科學為本和精準抗疫的原則，在合適時候推出合適措施。