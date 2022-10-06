月薪少過呢個數即貧窮！研究揭疫情下貧富更懸殊　呢幾區全港最窮

【香港貧窮情況報告／貧窮線／貧富懸殊】疫情下仍是貧者愈貧，富者愈富？樂施會研究發現，本港最貧窮及最富裕的一成住戶，月入中位數差距由疫情前、2019年時的34.3倍，擴大至今年第一季的47.3倍，反映疫情下貧富懸殊情況更嚴重。但究竟收入多少才算「貧窮」呢？政府《2020年香港貧窮情況報告》就訂出了最新貧窮線，回答6條問題就知道你及你家庭收入是否算貧窮了。



樂施會研究發現，本港最貧窮及最富裕的一成住戶，月入中位數差距由疫情前、2019年時的34.3倍，擴大至今年第一季的47.3倍，反映疫情下貧富懸殊情況更嚴重。（資料圖片）

樂施會分析政府統計處2019至2021年及2022年第一季數據，把住戶月入中位數分成10個等分，第一等分為最貧窮，第十等分為最富裕，發現愈貧窮組別的收入跌幅愈嚴重。研究指出，最貧窮的一成住戶2022年第一季收入為2700元，較疫情前的3500元下跌兩成二；第二及第三等分亦下跌近一成。第七至第十等分、即較高收入的住戶，月入中位數有增長，其中最富裕一成住戶月入超過12.7萬元，較疫情前的12萬元上升6.3%。

樂施會表示，最低工資對基層疫後復元發揮重要作用，認為若最低工資落實「一年一檢」及調整至每小時45.4元，能惠及近34萬低薪工友，覆蓋現時9%整體僱員人數。

月薪少過呢個數即貧窮！6條問題即知你算唔算窮 呢幾區全港最窮



究竟收入多少才算是「貧窮」呢？（資料圖片）

但究竟收入多少才算是「貧窮」呢？根據政府最新《2020年香港貧窮情況報告》，政策介入前本港貧窮人口達165.3萬，貧窮率23.6%，即差不多每4名港人就有一人貧窮，當中包括有自置居所的「有樓階級」。

究竟你及你家庭收入是否算貧窮呢？最新貧窮線又是多少呢？以下6條問題，請按自己家庭住戶人數回答，便可知道答案▼▼▼

觀塘連續4年全港最窮



按十八區劃分，觀塘繼續是最貧窮地區，貧窮人口超過19萬，貧窮率近29%，亦是連續4年全港最貧窮地區；其次是元朗及沙田，貧窮人口都有超過15萬，貧窮率逾兩成。

即睇你嗰區貧窮情況▼▼▼

逾四成貧窮人口擁自置居所



擁有物業就等於不愁生活？數據顯示，政策介入前本港有69萬貧窮人口居於自置居所，約佔貧窮人口的四成，亦是本港總人口的9.3%。這些「有樓貧窮戶」每月平均貧窮差距為6500元，代表他們每月要有同等金額的收入才可脫離貧窮。他們之中，有58.1萬人所住物業沒有按揭供款或借貸，其餘10.9萬人仍有按揭供款或借貸。

比較不同區域，區內涵蓋大片鄉郊地區及天水圍多個公共屋邨的元朗區，有超過3萬戶「有樓貧窮戶」，另外沙田、東區亦分別有2.9萬及2.6萬戶。比例方面，大埔「有樓貧窮戶」佔區內整體住戶比例為全港最高，佔比超過16%；其次是油尖旺以及北區。