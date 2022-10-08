全港逾500屋苑收入比併　貝沙灣7.5萬蟬聯第1　屯門包攬最窮屋邨

受疫情等影響，本港各大屋苑的收入水平會有甚麼變化？統計處普查顯示，2021年港島南區貝沙灣收入中位數達74,620元，繼續蟬聯全港收入最高的屋苑；而有個於2016年與貝沙灣並列第1的同區豪宅屋苑今次卻跌出十大，收入水平更大跌逾三成！另外上次普查中收入最低的十個屋苑，有8個成功「脫貧」。

即看收入最高或最低的前十屋苑名單，全港屋苑最新收入中位數分佈，以及各大屋苑收入水平增加或下降了多少。



統計處《2021年人口普查》顯示，全港屋苑收入中位數（不包括外籍家庭傭工的主要職業收入，下同）由2016年的15,000元升至18,000元。·今次收入最高前十屋苑，由貝沙灣繼續排榜首，但有5個屋苑今次跌出十大，包括收入中位數由7萬元大減近2.5萬元或逾三成至約4.6萬元的碧瑤灣。

估計當中或涉抽樣統計的偏差，此外主要職業收入僅統計工作收入，參考統計所有收入的住戶收入，碧瑤灣收入中位數由約10.5升至11.9萬元，即屋苑居民雖然工作收入減少，但計及投資等的其他來源的收入仍見上升。

2021年寶田邨以12,250元的主要職業收入中位數，取代北區龍祥圍邨成為收入最低屋邨。（資料圖片）

至於上次普查中收入最低的十個屋苑，有8個成功「脫貧」，僅屯門寶田邨及蝴蝶邨仍在榜上，而寶田邨更以12,250元的收入中位數，取代北區龍祥圍邨成為收入最低屋邨。

對比兩次普查，超過九成屋苑收入中位數均上升，最明顯的是北角和富中心，由約2.4萬元升至4萬，增加逾1.6萬或近七成，其次有天水圍柏慧豪廷及北角新都城大廈，收入中位數增幅均逾五成。

而25個收入減少的屋苑中，除了碧瑤灣，還有美孚曼克頓山、青衣灝景灣等，收入水平大跌13.8%至20%。

分收入組別比較，收入中位數約3萬至少於4萬的中產屋苑平均增幅較低，僅約13%。而收入稍高的4.5萬至少於5萬組別收入增幅更低，只有約9.7%。