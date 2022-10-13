類鼻疽｜7區現個案深水埗高危　死亡率高達75%　即看病徵預防方法

本港類鼻疽個案突然飆升，資料顯示死亡率可高達75%！衞生署衞生防護中心日前通報，今年8至10月間錄得15宗人類感染類鼻疽個案，年內累計29宗，按年急增七成。當中20人居於深水埗，已致6名患者離世，死亡率已達20.7%。現時無疫苗可預防類鼻疽，即看傳播途徑、病徵及預防方法。



中心指，本港今年至今共錄得29宗類鼻疽個案，當中15宗於8至10月間確診，佔比約52%。個案涉及21男8女，年齡介乎42至93歲，當中20宗居於深水埗區，其餘病人居於觀塘、黃大仙、西貢、葵青、東區和油尖旺，一共7區錄得個案。

其中19名病人已出院，4人仍然留醫，共6名病人死亡（死亡率20.7%），包括4男2女，年齡介乎54至93歲，當中5人為長期病患者。

今年內29宗類鼻疽個案中，20宗居於深水埗區，其餘病人居於觀塘、黃大仙、西貢、葵青、東區和油尖旺，一共七區錄得個案。（資料圖片／盧翊銘攝）

中心初步流行病學調查顯示，8-10月間通報的15名患者大部分有長期病患及免疫力弱，病人沒有到訪相同的地點。中心指，已於區內進行調查並採集有關環境樣本，所有樣本均對類鼻疽呈陰性反應。

資料顯示，類鼻疽多見於東南亞及澳洲北部，由類鼻疽伯克氏菌引致，死亡率約為40%至75％。根據醫管局紀錄，本港2017年至2021年期間錄得個案數目分別為：12宗、6宗、3宗、12宗和17宗個案。2022年截至10月共錄29宗個案，按年急增70.6%。

衞心防護中心指，類鼻疽病菌一般在環境存活，而於颱風或暴雨後，土壤和泥水中的類鼻疽伯克氏菌有機會曝露於地面，並隨着強風或暴雨散播，有機會令類鼻疽個案增加。（資料圖片）

強風暴雨後傳播風險高

中心指，類鼻疽病菌一般在環境存活，而於颱風或暴雨後，土壤和泥水中的類鼻疽伯克氏菌有機會曝露於地面，並隨着強風或暴雨散播，有機會令類鼻疽個案增加。現時沒有針對類鼻疽的預防疫苗，中心提醒市民特別是高風險群組例如長期病患者，於暴風雨後避免接觸土壤或泥水，以免受類鼻疽病菌感染。

感染及傳播途徑：

通過接觸受污染的土壤和水源（尤其是經皮膚損傷／傷口）、吸入受污染的微塵／水滴和飲用受污染的水而受到感染。人傳人非常罕見，但可以透過接觸患者的血液或體液而傳播。



類鼻疽常見病徵：

包括發燒、頭痛、局部痛楚或腫脹、潰瘍、胸痛、咳嗽、咳血及局部淋巴結腫大；如出現病徵，應盡快求醫。



預防感染類鼻疽措施：

避免接觸受污染的土壤；

接觸土壤或泥水的活動時，穿著適當的防護衣物，例如佩戴手套，並穿上水靴；

接觸受污染的水或土壤後進行清洗或淋浴；

盡快清潔傷口，並以防水敷料覆蓋；

接觸土壤和進行園藝活動後，用肥皂和水洗手；

注意食物衞生，不要飲用未經煮沸的水；

外遊人士可透過戶外水上活動受到感染，應避免接觸可能受污染的水源。

