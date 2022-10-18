抗疫千日｜回顧疫情發展及防疫措施　5張圖看港人疫下新常態

本港新冠肺炎疫情由2020年1月23日出現首宗個案至今（18日）已有1000日。隨著全球各地逐步復常，港府繼早前實施「0+3」入境檢疫安排後，周四（20日）起再度放寬部分防疫措施。以下5張圖回顧近兩年多的疫情發展及各行各業受影響情況，一覧港人的疫下新常態。



本港自2020年1月23日錄得首宗新冠肺炎確診個案，疫情持續長達2年多。截至10月17日，累積確診個案達184萬宗，死亡人數為10,278，其中絕大部分屬第五波疫情個案，單計今年1月至今確診個案達183萬宗。

政府前年3月起推多項防疫措施 今疫苗通行證生效近8個月

同時，全港巿民配戴口罩的日數亦接近1000日。2020年3月開始，政府引用第599章《預防及控制疾病條例》訂立規例，實施指定處所限制、安心出行、限聚令等措施。而「430」疫情記者會由前年1月下旬召開至今年9月24日暫停，期間橫跨973天。另外，安心出行已推行694天，即1年10個多月。

政府2021年2月起推行疫苗接種計劃，鼓勵巿民接種科興及復必泰疫苗，直至今年2月起實施疫苗通行證，巿民需接種要求劑數疫苗以進入指定場所，規例至今已生效近8個月。

此外，政府為減低人群聚集和社交接觸的傳播風險，近兩年多因應疫情限制羣組聚集和食肆顧客人數。去年2月至今年2月期間，政府實施「疫苗氣泡」，按員工打針情況及食客使用安心出行要求將食肆分為「ABCD」類，限制每晚堂食時間、每枱人數、總顧客容納量等。

處所曾停業過百日 學生改網課或半天回校上課

各行各業大受疫情影響，多個處所曾停業或關閉多時，包括政府轄下的圖書館和體育場地、健身中心、戲院、主題公園等。其中，派對房間及酒吧斷續地停業超過一年，燒烤及露營場地更由前年7月被封至今，達825天。

學生亦要適應新常態，今個學年小學維持半天面授課，至於中學方面，若全校或個別級別的學生接種3針新冠疫苗達9成，則可申請全日面授課，否則同樣維持半天面授課，上個學年全港約有一半學校符合要求。