全港逾半中學2年僅44天全日上課　疫下圖書館及體育館關閉幾耐？

新學年剛開學，今年是疫情爆發以來橫跨的第3個學年，大量學生仍受影響。11月起中學全日面授將收緊至9成學生接種3劑疫苗，另外政府亦調低疫苗通行證最低適用年齡，由現時12歲降至5歲，引起家長關注。以下統計疫情至今學生上課和各類場所的受影響日數，到底疫情下的一代學生正度過怎樣的校園和日常生活？



以中學生為例，2020年1月至2022年8月合共約493個上課日，過去兩年多，全港學生只有44天可如常回校上面授課，包括2020年1月，以及5月底至7月初。其餘時間包括131天的網課，以及318天的半天上課。

其中，318天的半天上課安排期間，上學年起容許符合疫苗接種要求的中學申請恢復全日面授課堂，佔約一半日數。教育局截至8月2日數據顯示，上一學年全港分別有79間中學申請部分級別全日上課，以及163間中學申請全校全日上課，共佔全港中學總數約一半，意味著仍有2百多間學校維持半天上課。另外全港小學及幼稚園則維持半天面授課堂。

學生獲放寬參與課堂外活動 大部分須符合疫苗接種要求

現時全港學生上課不須接種疫苗，但若個別中學符合接種疫苗要求可申請恢復個別班別或全校全日面授。另外學生可參與課堂外活動，但需除下口罩的活動，例如吹奏樂器、足球、籃球、陸運會或水運會等就須符合接種疫苗要求。

特首李家超9月6日於行政會議前見記者，呼籲長者和兒童接種疫苗。他表示，政府一直採取的鼓勵方式不變，接種疫苗後市民的生活可以回復正常且方便，相反，無打疫苗的則沒有這種方便。

幾波疫情下各康樂場所曾關閉多天

根據聯合國兒童基金會及世界衛生組織建議，兒童每日應有至少1小時自由遊戲時間，5至17歲兒童和青少年每日應有至少1小時中等強度到高強度身體活動，以及每星期至少3天高強度有氧運動。

幾波疫情下兒童和青少年的活動場所受影響，圖書館、體育處所、主題公園、戲院等多個處所間斷地關閉多時，今年5月陸續重開。不過，12歲以上人士須符合疫苗通行證才可進入處所，9月30日涵蓋年齡將降至5歲。