疫情下面授課堂日數大減　有一屆DSE考生失逾7成半正常校園生活

疫情爆發至今長達2年8個月，學生大受影響，網上學習、半天授課、停課等成新常態。現時全港學校暫時維持半天面授課安排，其中僅249間中學因達到接種疫苗要求而恢復全日面授，佔全港中學約一半。疫下學生無法如常上課，到底近3年高中學生實際上共有多少個回校上學日？



根據教育局指引，全日制學校學生每個學年需有至少190個上學日，中六上學日則因文憑試和備試假期（Study Leave）而較少。以2019年文憑試考生為例，高中3年共有486個上學日。

疫情期間，近3年文憑試考生的高中上學日受到不同程度的影響，2020年、2021年及2022年文憑試（DSE）考生的高中3年間，回校上學日分別有468天、419天及361天。對2022年文憑試考生來說，高中3年均在疫情下度過，回校上學日較正常情況少125天。

2022年文憑試考生76%高中時間在疫下度過

值得注意的是，即使疫情中期恢復面授課堂，大部分時間只維持半天授課安排，或限制回校學生人數。以2022年文憑試考生為例，高中3年內，僅得中四時有119天上學日是正常回校，隨著2020年初疫情爆發，開始暫停面授和學校活動，故有134天是上網課，以及242天是半天面授課，這種非正常回校的日子，在高中3年內佔總上學日達76%。

現時教育局容許符合接種疫苗要求的學校恢復全面全日面授課堂，即全校或個別級別完成接種2劑疫苗的學生比例達9成，11月1日起，要求將收緊至3劑疫苗，否則學校只能維持最多半天面授課堂。