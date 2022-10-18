施政報告｜公布前網絡討論負面居多　即睇網民焦點、最常出現字眼

行政長官李家超將於明日（19日）發表任內首份施政報告，他預告將提出發展經濟、改善民生的措施。以下分析新一份施政報告出爐前的網上帖文，到底網民今年對施政報告的反應如何？他們最關注哪個範疇？



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本文分析10月1日至10月18日下午5時的網上帖文，來自Facebook、Instagram及討論區，合共1458則主帖及2.8萬則回帖。結果顯示，網上的負面帖文佔大多數，平均每日約44%帖文屬負面，正面佔約32%。

網民聚焦本港經濟及人才相關政策

在眾多網上討論中，與經濟及人才相關的帖文最多，分別有超過1300則帖文。其次是房屋、公共衞生、法治等。按正負面佔比排列，公共財政、法治和長者相關的負評最多，創科的正評則最多。

帖文最多提及「樓巿」和「青年」 開關備受關注

至於網民討論字詞方面，「樓巿」和「青年」被提及次數最多，分別達277次和235次。其次是「政府」、「樓價」、「推動」、「李家超」、「人才」等。

疫情持續2年8個多月，部分巿民期待特首會否在施政報告提及放寬計劃，網上疫情相關的帖文大多提及放寬、開關、「0+0」等字詞。

此外，近日有不少與施政報告相關消息傳出，鐵路、公屋、印花稅等話題亦有網民討論。