全球金融中心指數｜新加坡超越香港排第3　港因這些範疇跌出三甲

英國Z/Yen集團與中國（深圳）綜合開發研究院9月底發表《全球金融中心指數》（GFCI）報告，指出香港的全球總排名下跌1位，新加坡以1分之差超越香港排第3，與紐約和倫敦並列三甲。近年新加坡積極招攬人才，多個國際大型活動亦移師新加坡舉行，到底新加坡今次贏在哪些範疇？香港哪些範疇排名下跌？



全球金融中心指數是由86個數據指標和調查受訪者結果組合而成，例如城巿交通指數、全球綠色金融指數、安全城巿等指標，每年3月和9月發表報告。

比較新加坡和香港在五大範疇的競爭力，香港的營商環境、人力資本、基礎設施和聲譽的排名均有下跌，其中聲譽更下跌6位。而新加坡只有在人力資本和聲譽下跌，金融業發展水平和基礎設施分別上升7位和3位。

香港「政府和監管部門」行業指標排名下跌最多

按行業比較，香港6個行業指標排名均下跌，其中「政府和監管部門」下跌較多。新加坡方面，「金融」排名上升最多，其他未有大幅上升。

港總評分上升不及新加坡 上海、北京、深圳緊追在後

雖然香港的總評分較去年同期上升10點，但升幅較新加坡少。近10年以來，今次是繼2016年後，香港再次被新加坡超越。除主要競爭對手新加坡之外，近年上海、北京、深圳等城巿急起直追，金融中心指數分別排全球第6、8、9，較10年前大幅提升，香港面對的競爭大大增加。

報告指出，香港和東京等地持續的旅行限制已經影響了其開展日常商業往來的能力。而政府發言人早前就報告表示，政府會繼續吸納意見，勇於改革，鞏固和提升資本市場及國際金融中心的角色，並以破格思維推出嶄新措施，吸引人才和企業來港，增強競爭力。