施政報告｜全文3.2萬字　提及內地60次　呢個字眼提最多達173次

【施政報告2022】行政長官李家超今（19日）發表上任後首份《施政報告》，提出興建「簡約公屋」增加房屋供應、放寬輸入人才措施、推進北部都會區發展等。今次報告宣讀歷時約2小時45分鐘，全文共150段、3.2萬字。其中出現最多的字詞是「發展」（173次）、「內地」（60次）及「人才」（59次）。



李家超首份《施政報告》全文3.2萬字、共150段，較去年林鄭月娥任內最後一份《施政報告》少約2千字。自回歸以來的《施政報告》普遍2萬多至3萬字，最長的是林鄭2018年的6萬字《施政報告》，最短的是2019年《施政報告》，全文僅1.1萬字。

提及「內地」60次 較往年增約廿次

今次報告出現最多次的十大字詞分別是「發展」、「內地」、「人才」、「青年」、「教育」、「國際」、「目標」、「資助」、「科技」及「房屋」。其中「發展」與上屆政府所有《施政報告》一樣是出現次數最多之一的字詞，而「內地」的出現次數則達60次，較去年的37次急增。此外，今次報告亦多提及吸納人才、教育和青年發展措施。

與去年施政報告比較 「青年」出現次數增逾倍

與去年林鄭月娥任內最後一份施政報告比較，今次「青年」、「內地」、「資助」、「公屋」等字眼增加最多，「特區」、「中央」、「國家」、「一國兩制」等字詞則較少使用，主要使用「愛國愛港」、「祖國」、「國家主席」的字眼。