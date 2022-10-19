施政報告｜推三道三鐵　將軍澳建新發展區　4張圖看懂新規劃基建

【施政報告2022】行政長官李家超今日（19日）將宣讀任內首份《施政報告》，提及要加速發展多項重點基建，包括建議興建的三條主要幹道及三條策略鐵路，當中包括本港第12條鐵路、由元朗錦田途經葵涌連接九龍塘的「中鐵線」。

在覓地建屋方面，李家超表示解決「住」的問題，是本屆政府施政的重中之重，重點提及的新發展區包括將軍澳第137區的發展計劃、加速交椅洲人工島填海工程在2025年上馬等。本文以系列地圖展示各新規劃詳情。



六大重點運輸基建項目



《施政報告》建議興建三條主要幹道及三條策略鐵路，分別是：

1. 「北都公路」 — 由天水圍途經新田連接東邊的古洞北，提升「北部都會區」的運輸容量；

2. 「沙田繞道」 — 開通一條新南北幹道連接大埔及西九龍，為新界東居民提供更快捷途徑前往市區，並紓緩吐露港公路的交通壓力；

3. 「將軍澳─油塘隧道」 — 興建將軍澳第三條公路隧道，配合將軍澳第137區的未來發展，加強對外連接；

4. 「港深西部鐵路」 — 連接洪水橋和前海，便利港深往來，促進香港與大灣區融合發展、互聯互通；

5. 「中鐵線」 — 興建第12條鐵路線，由元朗錦田途經葵涌連接九龍塘，紓緩屯馬線的載運壓力；

6. 「將軍澳線南延線」 — 把將軍澳線向南延伸至將軍澳第137區，改善區內交通配套。

另外，李家超提及東涌線延線、小蠔灣站和屯門南延線會在明年動工，並會加快推展多個規劃中的道路基建項目，包括十一號幹線、青衣至大嶼山連接路、屯門繞道、獅子山隧道改善工程等。

北部都會區發展提速



政府將分別成立「北部都會區督導委員會」及「北部都會區諮詢委員會」，主導和統籌「北部都會區」的具體計劃和行動綱領。《施政報告》提到會全力推進古洞北╱粉嶺北、洪水橋╱厦村及元朗南等已啟動工程的大型項目，大部分其他發展項目已展開規劃，目標是五年內為所有發展項目啟動收地程序，十年內完成平整新發展土地和落成新增單位各四成。

房屋土地規劃重點



房屋方面，李家超提到將推出全新「簡約公屋」， 由政府利用短期內未有發展計劃的政府和私人土地，以標準簡約設計和「組裝合成」快速建成，未來五年興建約30,000個單位。至於重點的新發展區域，包括今年提出將軍澳第137區的發展計劃，預計可提供50 000個房屋單位，最早2030年入伙。此外會在今年內就交椅洲人工島填海範圍、土地用途、交通基建網絡及財務安排作出建議。目標是明年開展環評程序，填海工程在2025年上馬。