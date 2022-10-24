年輕女性教育程度升　任高級職位比例高過男性　人工竟然少咁多？

統計處最新報告指，近年本港女性教育程度顯著改善，2021年25-34歲年輕女性接受專上教育比例較同齡男性高5.3個百分點，另外年輕女性任職行政級人員、專業人員等高級職位的比例亦較同齡男性高，然而女性整體月入中位數1.75萬元，低於男性的2萬元，差距金額達2500元。



統計處《2021年女性及男性的特徵》報告顯示，隨着女性教育機會增加，擁中學或以上教育程度的比例由2011年的23.2%增至38.3%，惟較男性相應比例（由42.5%增至56.1%）為低，報告指這與年長女性年輕時普遍受教育的機會較低有關。

不過，新一代女性的教育程度顯著改善，其中15至24歲女性接受專上教育的比別達54%，25至34歲相關比例更達59.6%，均較同齡男性為高。

教育程度提升有助改善女性就業競爭力，例如2021年25至34歲年輕女性任職行政級人員、專業人員等高級職位的比例達56.2%，較同齡男性約52.1%高出4.1個百分點。而就35歲或以上年齡層而言，就以男性任職高級職位的比例較高。

雖然男女教育水平差距縮小，但兩者收入差距進一步擴大。2011年男性收每月就業收入中位數為1.3萬元，女性為1.1萬元，至2021年分別至增至2萬元及1.75萬元，差距比率由15.38%降至12.5%，實際差距金額由2,000元增至2,500元。