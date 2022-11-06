長策報告：5年推11.3萬公屋單位　僅現有申請46%　劏房戶創新高

政府公布《長遠房屋策略》2022年周年進度報告，未來十年房屋供應目標維持43萬個，並提到當局已覓得足夠土地，可滿足同期30.1萬個公營房屋單位需求，惟未來五年約11.3萬公屋單位落成，僅為現有公屋申請46%。數據亦顯示，近年住戶增長估計數字逐年下降，而居住環境欠佳的住戶則持續上升，當中大部份為劏房戶，最新增至9.4萬戶。



《長遠房屋策略》報告（下稱「長策報告」）指，未來十年（2023/24至2032/33年度）的總房屋供應目標推算為42.1萬個單位，進位為43萬個單位，與去年估計數字持平。各類需求分布方面，住戶數目淨增長（18.94萬戶），以及居住環境欠佳住戶（12.75萬戶）兩類需求佔大多數，而受重建影響的住戶數目就由上年報告估計的6.53萬戶增逾一成或7,100戶至7.24萬戶。

至於比較各年房屋需求近年變化，在人口增長減慢的大環境下，來自住戶數目淨增加的房屋需求逐年減少，由2015/16度預計增加28.28萬戶（註：為其後十年的預測，下同），跌至2023/24年報告估計僅18.94萬，減少9.34萬戶或33%。

雖然住戶增長減慢，但本港居住環境欠佳的住戶卻逐年增加，由首份長策報告公布時、即2014年底的約10.56萬戶，增加2.19萬戶或20.7%，至2022年的12.75萬戶，以統計處最新家庭住戶平均人數2.7人推算，即涉及約34.4萬戶，當中以劏房戶佔大多數。

供應方面，現時新供應房屋的公私營分布目標比例為70:30，按上述43萬個單位需求計，即未來十年需供應30.1萬個公營房屋單位。特首李家超於《2022年施政報告》中提及，於未來十年已覓得足夠土地，以提供約36萬個公營房屋單位，惟單位落成分布「頭重尾輕」，前五年期（2023/24-2027/28年度）僅約三分之一單位落成。

長策報告顯示，未來五年約有12.77萬個公營房屋單位落成，當中約8.26萬是公屋（包括綠置居）單位，另外4.51萬為居屋單位。李家超表示，將推出「簡約公屋」，加快於五年內增建約3萬個單位。即五年內合共可推出約11.26萬個公屋單位。

而據房委會資料，2022年6月底，有14.42萬宗一般公屋申請，以及約9.84萬宗配額及計分制下的非長者一人申請，合計24.26萬，當中一般申請輪候時間長達6年。換言之，未來五年約11.26萬的公屋單位供應，僅是現時積存公屋申請數目的約46%。