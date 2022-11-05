青年勞動人口3年間大減17萬　即睇青年各行收入中位數變化

本港近年面對人才流失問題，今年第3季青年勞動人口較2019年同期減少17萬人，而疫情爆發至今則減少11萬人，令本港勞動力短缺。在眾多行業中，零售、住宿及膳食服務業的人手短缺情況最嚴重。另外，大部分行業月入中位數均有所下跌，只有金融、保險、公共行政等行業收入不減。



根據立法會文件，18至39歲的青年勞動人口跌勢自2019年第3季開始，當時本港有逾150萬青年勞動人口，但今年第3季跌至只有132.9萬，較少約17萬人，跌幅11.4%。若與疫情初期（2020年第1季）比較，則減少約11萬人，跌幅近8%。

疫情衝擊各行各業，「零售、住宿及膳食服務業」及「金融、保險、地產、專業及商用服務」行業的青年勞動人口下跌最多，3年間各減少逾5萬人。若按變化幅度而言，「進口貿易及批發」跌幅最高，達28%。

各行業每月收入中位數一覧

在2022年第3季，「金融、保險、地產、專業及商用服務」業的月入中位數最高達23,000元，而「公共行政、社會及個人服務」相關行業則緊隨其後，月入中位數為22,400元。最低是「零售、住宿及膳食服務」，達15,000元。

疫情下本港經濟全面受挫，各行業從業人員人數和入息中位數普遍下跌。其中疫情期間薪金波幅最大的是「進出口貿易及批發」，曾經由2019年的18,000元，一度下跌至2020年第3季跌的17,000元，直至今年第3季回升至20,000元。

在多個主要行業中，只有「金融、保險、地產、專業及商用服務」及「公共行政、社會及個人服務」業的青年收入在疫情期間持續上升，沒有出現倒退，兩者與2019年同期比較，分別增加2,500元和1,700元，整體所有行業則平均增約2,000元。

民政及青年事務局周三（2日）書面回覆立法會議員質詢時指，就對青年人的支援，局方現正統籌相關政策局制訂《青年發展藍圖》，為青年發展設定政策目標和工作優次，目標在今年年底完成及公布，其後再推動政策局落實所提出措施。