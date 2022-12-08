將藍隧道通車｜盤點全港隧道最短500米　海底隧道由這位藝人剪綵

將軍澳藍田隧道將於12月11日通車，成為全港第23條行車隧道。現時香港分別有13條收費隧道及9條不收費隧道，私家車收費由3元至75元不等。以下盤點全港行車隧道，究竟最長和最短隧道分別是哪條？全港第一條行車隧道又在哪時建成？以下一一話你知！



2020年12月啟用的屯門赤鱲角隧道全長5公里，是全港最長及最深的行車隧道。根據資料，屯門至赤鱲角連接路原預計2016年竣工，最後延誤4年，造價達448億元。屯赤隧道則屬屯赤連接路之一，連接屯門南望后石和港珠澳大橋香港口岸，由屯門至機場需約10分鐘。

而最短的隧道是大圍隧道，全長約500米，屬青沙公路的一部分，連接沙田嶺隧道及沙田高架路段。

全港有13條收費行車隧道，其中西區海底隧道一直收費最高，現時私家車過海收費為75元，紅磡海底隧道和東區海底隧道分別為20元及25元。

至於香港第一條行車隧道則是獅子山隧道，南行管道最早在1967年通車，北行管道在1978年啟用，全長約1.4公里。第二條是1972年通車的紅磡海底隧道，當時沈殿霞（肥姐）獲邀為隧道剪彩，率先乘坐老爺車穿梭隧道，據說獲贈終身免費使用該隧道。