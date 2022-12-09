將軍澳跨灣大橋通車｜全港最短道路橋僅3米　多條大橋創世界紀錄

將軍澳跨灣大橋將在12月11日通車，是全港最大跨度的鋼拱橋，亦是香港首條同時具備行車道、單車徑及行人路的海上高架橋。現時全港共有超過1400座道路橋，密度居世界前列，其中多條橋樑曾創下紀錄，包括青馬大橋、昂船洲大橋、港珠澳大橋等。



根據路政署資料，現時香港共有1,444條行車天橋及橋樑，以全港公共道路網絡全長約2,223公里計算，即平均每1.5公里道路就有一條行車橋，道路網絡使用率位居世界前列。

逾千條行車橋中，有4座本地大型懸索橋樑，包括青馬大橋、汲水門橋、汀九橋及昂船洲大橋，均曾創下世界紀錄，例如1997年落成的青馬大橋，主跨長度達1.377公里，曾是世界上跨度最長的行車鐵路雙用懸索吊橋。

至於2018年通車的港珠澳大橋全長55公里，是全球最長的跨海大橋。

至於全港最短的橋在哪？截至11月28日，據道路署回覆指，全港結構總長度最短的道路橋位於近中環干德道的一段己連拿利，全長約3米。而跨度最短的則為位於香園圍公路坪洋交匯處出入口旁的道路橋，其最短邊跨長度約為2.5米。

以一般人一步走約0.6米換算，約5步能行完該段己連拿利——全港結構總長度最短的道路橋。

路政署負責維修保養轄下公共道路橋，該等橋樑主要橫跨公共道路、鐵路、海峽航道、河道或明渠，橋樑結構上均設有路政署結構編號牌，部分道路橋由多於一個橋樑結構組成，各橋樑結構均有其獨立的結構編號。上述提及的道路橋為一個橋樑結構。