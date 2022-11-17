MIRROR演唱會｜調查報告FB、討論區反應大不同　邊個獲最多嬲嬲？

男子組合MIRROR 7月28日紅館演唱會發生墮屏意外，政府跨部門小組上周五（11日）公布調查報告，揭租用人虛報裝置重量、僱用的合資格人士未有妥善監督工程等問題，警方就事件拘捕5人。究竟社交媒體和討論區網民的焦點有多大分別？網民對事件的關注度仍持續嗎？

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以下分析政府11月11日公布意外調查報告後，直至11月15日的網上帖文，來自Facebook、Instagram及討論區，合共1476則主帖及約5萬則回帖。MIRROR相關的網上聲量自意外發生後持續下跌，期間稍有升跌，直至上周五（11日）明顯上升，但現已回落。

社交媒體及討論區網民焦點不同

按平台計，約77%的帖文屬Facebook、23%屬討論區，其餘是Instagram帖文。各平台的關注點不同，適逢近月MIRROR復出，社交媒體最多帖文關於組合成員盧瀚霆（Anson Lo）及姜濤，而討論區則最多人提及演唱會舞蹈員及主辦機構。

討論區負評佔多數 社交媒體多粉絲

比較兩平台的帖文情感傾向，討論區較多負面帖文，比正面帖文多數倍。而社交媒體則相反，其中MIRROR成員相關的帖文以正面為主，大多屬近日新劇、新歌、演出等宣傳，獲不少支持者讚好。

Facebook具表情符號回應功能，最近5天「慘慘」的回應最多，主要給予MIRROR成員、黃慧君（花姐）、傷者李啟言（阿Mo）等人。其次是「哈哈」、「勁正」和「嬲嬲」，其中最多「嬲嬲」是給予康文署、協興隆、藝能工程等對象的相關帖文。