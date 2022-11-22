社媒趨勢：IG盡搶後生用家　FB已成老餅App　YouTube勁多負評？

港人每天均於社交媒體平台上花費不少時間，大數據分析公司源大數據早前發布《香港社交媒體使用習慣及發展期望 2023》市場調查報告，比較Facebook、Instagram及YouTube三大社交平台，本港年輕人仍然最喜歡Instagram，超過98%的30歲以下受訪者均每天使用，至於年長人士則較喜歡Facebook。用戶體驗方面，Instagram的「重度用戶」比例最高，而網上對於YouTube的負面內容佔比最多，原因是？



報告表示，本港大部分受訪者均會每天使用Facebook、Instagram及YouTube，當中Instagram更受本港年輕用戶歡迎，有超過98%的30歲以下受訪者表示有每天使用。至於Facebook就更受年長人士歡迎，每天使用率達93.1%。

使用時間方面，Instagram的「重度用戶」比例最高，每日使用時間多於3小時的受訪者比例接近四分一；其次是YouTube，達17.8%；Facebook最少，僅15.6%。

報告指出，本港網絡上的討論內容中，有關YouTube的討論較負面（佔比達48.2%），主要與廣告數量與用戶體驗有關。至於Instagram的正面內容比例最高（33.1%），大多數關於新功能介紹。

近年有不少新興社交平台冒起，調查顯示，播客、Discord、Patreon獲得不少關注，分別都有逾半受訪者表示現時正在或未來可能使用這些平台。

對於不同形式的內容，92%受訪者都表示喜歡在社交媒體觀看圖片，而文字、垂直短片及橫向影片分別有六成受訪者支持，僅9.78% 受訪者表示喜歡觀看直播。

源大數據表示，是次調查主要對象為香港市場推廣從業員與消費者。第一部份為網上問卷，內容包括受訪者對不同社交媒體的態度、使用頻率等；受訪者中，62.22% 為市場推廣從業員，37.78% 為消費者。第二部份為網上意見分析，透過源大數據的大數據分析平台 xMiner分析多個平台上2021年11月到2022年10月的逾8,600篇貼文及留言。

