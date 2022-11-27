2023十大旅遊目的地　另類路線上榜　串流節目帶動外遊勁過KOL？

隨著全球各地「復常」，大家終於可以出發去旅行！旅遊平台Expedia公布最新旅遊趨勢，預測2023年港人十大外遊目的地，不出所料日本仍是首選，多達六個地點打入十大，而新興旅遊路線中就有不少意想不到的冷門地方！調查亦發現，有65%本港受訪者表示曾因「煲劇」而預訂行程，兩大「偶像輸出國」最受惠！

即看上榜名單，哪個是你心水之選？



Expedia預計，明年本港旅客仍會傾向到鄰近地區旅遊，包括向來深受港人歡迎的日本、泰國、韓國等。當中日本顯然更勝一籌，多達六個地點上榜，分別是東京、大阪、北海道、京都、長野、福岡，相信會吸引不少港人「報復式」遊覽及購物。

除了熱門地點，不少港人都喜歡探索特色路線，突顯個人品味。Expedia分析酒店預訂數據，發現有不少新興旅遊目的地，包括亞太地區的越南胡志明市、馬來西亞雪蘭莪、泰國芭堤雅、紐西蘭奧克蘭，以及澳洲的墨爾本及阿德萊德等。而近年港人熱衷於戶外活動，瑞士滑雪渡假區亦成旅遊新寵，住宿預訂需求急升。

串流節目帶動出遊 影響力超越社交媒體

不少旅客都會參考旅遊KOL推介，而Expedia全球研究發現，越來越多人從串流影視節目中獲取旅遊靈感（40%），比例接近同親友推介，更超越社交平台（31%）。而香港情況更誇張，高達七成半受訪者表示，曾因串流電視及電影而考慮到拍攝地點旅行，更有65%受訪者表示因此而預訂了行程！

Netflix日劇《First Love 初戀》11月24日播出，劇中日本美景相信亦會令不少港人心動。（Netflix網站）

港人熱愛日韓流行文化，兩地旅遊業亦受惠，長期於熱門旅遊地點名單榜上有名。至於各地美食節目亦會刺激觀眾旅行興趣，有46%受訪港人表示的旅遊靈感來自美食節目，39%人表示靈感來自各地地貌景色，另有33%被海島和沙灘等拍攝場景所吸引。

研究結果經Expedia分析其平台數據，並於全球17個市場進行旅客及行業調查得出。

