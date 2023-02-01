BNO兩周年14.45萬人移英　2021年起英澳加批逾19萬份相關簽證

【移民潮 / 移民 / BNO / OWP】英國內政部於當地時間1月31日公布，指英國國民（海外）簽證（BNO Visa）計劃推行兩年間，已有144,500名港人到英國展開新生活。

英國、加拿大、澳洲於2021年分別推出不同港人移民特別計劃。「01研數所」統計，三地至少已批出19.85萬份相關簽證，當中以申請門檻最低的英國BNO簽證佔大多數，然而BNO簽證申請數目2022年起持續下跌，至同年第三季已減至不足萬宗。不過，因部份人獲批簽證後未必即時離港，加上受英國一項放寬移民措施影響，預料對本港人口影響持續。



英國內政部網站資料顯示，多數人都於BNO簽證計劃推出早期提出申請，2021年第二季申請高達2.5萬宗，其後申請數字持續下跌，至2022年第三季減少至約9,400宗。

計劃推出後多次放寬門檻，包括2021年4月起允許英國國民（海外）身份持有人的配偶或伴侶和未滿18歲的受養子女於特定情況可以分開申請簽證。至去年11月30日再放寬，容許1997年7月1日後出生、父母其中一方為BNO持有人的合資格香港年輕人申請BNO簽證，或令申請人數回升。

各季簽發數字方面，2021年初至2022年9月，英國合共向境外申請人發出12.1萬份BNO簽證。2022年第三季發出約1.1萬份BNO簽證，比第一季的1.6萬宗少約5,000份。

加拿大工作及學生簽證培增

與加拿大及澳洲的港人特別移民計劃比較，BNO簽證是門檻最低之一，申請數目因而佔最多。然而英國因放寬防疫，以及推出港人、烏克蘭人及阿富汗人特別簽證等影響，當地截至2022年6月的一年淨移民人數達50.4萬，創歷年新高。有報道指，當地政府計劃透過提高留學門檻等，以減少移民人數。

加拿大政府同樣於2021年初推出針對港人的特別移民計劃，據傳媒報道，計劃下新設的開放式工作簽證（OWP）截至去年6月共發出12,848份簽證。

此外，加拿大政府2021年中放寬留學生及工作簽證持有人申請永居的要求，及後留學簽證批出數目由2020年的2,650份，增加1.4倍至2021年的6,370份，而2022年首三季更已批出近8,000份。

而國際流動計劃（IMP）及臨時外國工人計劃（TFWP）兩大主要工作簽證，合計由2020年約2,500份，增至2021年逾5,800份，而2022年首三季亦已發出7,200份。

澳洲長期簽證成功申請宗數倍增

至於澳洲當局尚未公布特別移民計劃生效後的移民數據，而當地向港人發出的永居簽證數目由2019/20年度的1,931宗，倍升至2020/21年度的4,312宗。當中以商業創新及投資簽證升幅最高，由2019/20年度的163宗，激增10倍至2020/21年度的1,828宗。

綜合以上數據，由2021年起至2022年第三季，英國、加拿大和澳洲三地合計已至少向港人發出17.5萬宗個份特別移民簽證，以及受惠於發寬永居條件的一般移民簽證。由於不少人獲批簽證後未必即時出發，預料對本港人口數字的影響或將持續一段時間。