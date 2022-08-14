移民潮＋出生率低│港適齡學童急減　幼稚園及高中生5年共跌逾5萬

隨着移民潮及出生率低，以至海外升學人數增加等因素夾擊，本港適齡學童人數明顯下跌，根據統計處2021年人口普查，去年幼稚園的適齡學童人數較5年前大跌2.8萬，跌幅達25%。另外，高中學生亦跌2.5萬。到底哪地區的學生減少最多？預計未來學生人口趨勢將會如何？



與2016年人口普查相比，本港適齡中學及幼稚園學生均下跌，小學則增約2.2萬。

按年齡比較，3歲至5歲，以及15歲至17歲，即幼稚園及高中適齡學生的人數下跌最多，分別減2.8萬和2.5萬。而6至7歲的初小學生亦減約1.4萬名，其餘高小至初中的人口則有所增加。

按地區比較，黃大仙區、東區和葵青區的適齡學生人口下跌最多。以黃大仙區為例，教育局去年宣布，由於適齡人口將出現結構性下降，2022／23學年起合併龍翔官立中學與深水埗九龍工業學校，是首間被「殺校」的官立中學。

另外，相信受跨境學生減少影響，北區學生人口亦有所下跌。

根據立法會教育事務委員會文件，推算2022至2029年在香港居住的6歲及12歲學齡人口有下跌跡象，料2029年升中一及升小中的適齡學生較現時少3,000及8,500人。報告指，預計未來學齡人口持續下跌的情況並非過渡性而是結構性，無可避免地中、小學的班級數目將要相應調整。

教育局局長蔡若蓮早前指，適齡學生人數下跌是源於出生率下降，但未有提及移民潮。她表示，未來會重置不同地區的學生人口，並透過合併和停辦部份學校，以穩定教學環境。