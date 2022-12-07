調查指近7成企業遇招聘困難　監督及經理級最難請　呢行需求最大

根據JobsDB《招聘、薪酬及福利調查報告 2023》，有近7成企業表示正面對招聘困難，其中監督、經理級的職位最難聘請。本港近年人才流失問題嚴重，有多少企業會考慮將部分人手遷移至海外？現時本港哪行業需求最大？



JobsDB於今年第三季訪問481間位於香港的企業，約68%表示正面對招聘困難，包括高員工流失率、招聘時間長等問題，報告指出三大原因，包括求職者對薪資和福利的期望提高、難以招聘適合的人才、以及有經驗的人才。

其中，最多受訪企業指監督及經理職級最難聘請，其次是中層管理人員。行政及文職人員則易聘請。

1成以香港為總部的跨國公司考慮遷移人手至海外

隨著本地人才流失，調查問及企業會否考慮將人手招聘移至海外，有11%香港為總部的跨國公司表示會考慮遷移人手，最多選擇將營運、銷售、資訊科技部門遷移，比本地、中資等企業多。

與去年比較，整體會考慮遷移人手的企業數目變化不大，但表示不肯定的企業則增加約6個百分點，由27%增至33%。

在有意將人手招聘移至海外的企業中，今年選擇新加坡的企業增加30%，其次是印度。至於中國內地將招聘移至海外的跌幅最多，達23個百分點。不過，按總公司數目比較，中國內地依然是最多企業選擇的目的地。

2023年首季各行業招聘趨勢

報告亦指出2023年第一季度的招聘趨勢，預計行政與人力資源行業的空缺最多，有23%受訪企業表示將增聘相關全職人手；另有17%行政與人力資源公司同時有最多受訪企業表示過去3個月曾解僱全職僱員工。

至於明年實際需求增加的行業，會計及客戶服務業分別有22%及17%受訪企業表示將增聘全職人手，排第二、三，過去3個月曾解僱全職僱員的企業亦少於8%。