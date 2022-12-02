電費、交通費齊加　網民最嬲非電費　這交通工具加一倍卻最少負評

近日多種公共事業服務宣布加價計劃，包括中電電費加幅按年增加近2成、港燈加4成半。公共交通方面，天星小輪申請加價一倍，專營巴士亦已在今年上半年申請加價，而市區的士（紅的）則再向運輸署申請落旗收費加6元，種種加幅引起巿民關注。到底網民怎樣看今次各種民生項目的加價趨勢？



兩電及天星小輪於上周初（21日）起公布加價計劃，其中天星小輪加價一倍，兩條專營航線每程票價加1.8加至4.2元，成人平日乘小輪過海收2.6元，未來增至5.2元，而假日最高單程收費8.4元。另外，市區的士亦向運輸署申請加價，由現時的27元加至33元；運輸及物流局更表示，各專營巴士公司面對營運成本上升，已於今年上半年向政府提交加價申請。

以下分析11月21日至27日網上與「加價」相關的討論，包括Facebook、Instagram和討論區帖文，合共763則主帖及1.4萬則回帖，結果顯示網民最關心天星小輪加價提議，其次是的士，熱度較電費和巴士更高。

的士加價最吸嬲 天星小輪收費引網民熱議

網民情感方面，的士獲得最多負評，近6成的相關帖文屬負面，而天星小輪則有逾4成是負面帖文，正面佔近3成半，是4項公共事業服務中最少負評的。

與天星小輪相關的討論區帖文上，有網民回覆指「咁多交通工具唯一天星加價冇意見，唔想冇咗個特色」、「小輪/電車真係好應該加既，特別係電車真係平到笑」、「應該要轉型做遊客生意」。同時，亦有網民不支持加價，「香港有幾多人當佢係觀光船，靠呢班人又養唔養得起」、「好多時就係覺得佢平先願意頭尾曬時間行多少少坐船」、「加價咪又趕走一班客」。

至於Fcebook用戶反應，天星小輪獲最多「嘩」和「慘慘」，的士則獲最多「嬲嬲」。