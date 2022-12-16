密碼風險│逾半港人於逾10個網站用相同密碼　近6成人個資曾外洩

密碼管理工具NordPass早前公布2022年全球最常用密碼，首兩位依然是弱密碼「password」及「123456」，前20位的密碼組合中更有18組可在1秒內猜到。Google香港近日亦發表網絡安全調查報告，指出每5名港人就有3人自己或身邊人的個人資料曾被外洩，逾9成原因是網上密碼使用習慣欠佳，究竟情況有多嚴重？



Google 香港委託市場研究機構 YouGov 進行網絡安全調查，透過問卷訪問1,022名18歲或以上人士，結果顯示約58%受訪者表示自己或身邊人的個人資料曾被外洩，即每5人就有3人的資料曾外洩，比例較去年調查稍升4個百分點。

港人重複使用密碼風險高 逾半與家人朋友共享

港人重複使用同一密碼的情況相當普遍，調查發現，約87%受訪者曾在不同網站使用相同密碼，超過一半受訪者承認在逾10個網站使用相同密碼，大多原因是「擔心忘記新密碼」和「為求方便」，更會使用重要日期、名字、地址等較易被猜中的資料組成密碼。報告指，重用密碼增加重要財務資料外洩的風險達2.5倍。

除了重用密碼，逾半受訪者會與家人朋友共享密碼，更有70%表示會於於網上儲存財務資料，並向家人和朋友分享密碼，以及在多部裝置上使用密碼，同樣增加個人資料外洩的風險。

使用兩步驗證和密碼管理工具保障帳戶安全

使用高強度密碼、不重複使用密碼、兩步驗證（2SV）和密碼管理工具能加強網上帳戶安全，調查指只有4%受訪者正使用密碼管理工具，與去年結果一樣。Google香港指，儘管調查結果令人憂慮，值得留意的是分別有64%及39%人表示會考慮啟用兩步驗證及使用密碼管理工具。另外，用戶遇到潛在資料外洩危機時亦應立即更換密碼。