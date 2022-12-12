統計處首公布全港無酬照顧者達16.4萬人　「以老護老」情況恐加劇

近日接連發生照顧者疑不堪壓力所導致的倫常悲劇，突顯社會對他們支援不足。統計處月初發表《2021年人口普查主要結果》，首度公布本港有16.4萬名無酬照顧者，並首次透露全港有33萬名需要長期照顧的長者。而隨着人口老化加劇，本港照顧需求日增，尤其是黃大仙、東區及葵青等長者佔人口比例較高的地區。



據最新人口普查，現時本港有33萬居於家中的60歲及以上長者需要別人長期照顧，佔整體長者人數16.6%，於全港約741.3萬人口中佔比約4.45%。

需要長期照顧的比率自然會隨年齡增長而上升，數據顯示，本港70至74歲居於家中的長者需要照顧的比例為13.2%，85歲或以上長者中的相關比例升至61.8%。

處方尚未進一步公布各區統計，但按現時各區人口可以估算各區需求，例如觀塘（約2.5萬）及東區（約2.2萬）區85歲或以上長者人口全港最多，可估計兩區內會有更多非院舍長者需要長期照顧，宜對區內照顧者增加支援。

至於比較人口年齡結構，黃大仙、東區及葵青區內均有超過三成人口年齡達60歲或以上，未來「以老護老」等情況或進一步加劇。

統計處亦首次公布無酬照顧者數字，2021年全港有16.4萬人需要無酬照顧長期病患、殘疾、年長或年幼的親人或其他人士，且因而無法工作。他們之中以女性佔多，超過14萬、比例高達86.5%，而男性無酬照顧者約2.2萬人，佔比13.5%。

上述「無酬照顧者」人數或因統計定不同，而與以往坊間所估算的數字有一定差距，包括社聯去年根據政府數字，估算本港現時約有130萬名照顧者，並曾於2013年估計本港無酬照顧者已達22.9萬人。至於統計處對「無酬照顧者」的定義為「非從事經濟活動人口」內的一個類別，而「非從事經濟活動人口」在人口普查前的7天內並無職位亦無工作的人，但不包括在該 7 天內正在休假和失業的人，估計數字因此而有大出入。

另外，作為參考，統計處於曾於《第63號專題報告書》中公布，全港有20.4萬居於家中的殘疾或長期病患者需要別人照顧日常生活（2020年），而當中部分數字或與上述居於家中、需要長期照顧長者的人數統計重疊。

