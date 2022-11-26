獨居者增至54萬　非長者輪公屋至少等10年　另有咁多人是業主！

本港獨居人士越來越多，立法會新一份《數據透視》指出，2021年本港獨居人數增至54萬人，15年間增加近五成，並呈高齡化趨勢。雖然大部分獨居人士均為業主或公屋住戶，但仍有約13萬人需租住私樓，當中不少低收入士只能在輪候公屋期間租住劏房，部分人更已輪候公屋至少10年。



文件指，本港獨居人士由2006年約36.8萬人，增至2021年54.2萬人，增幅高達47%，佔全港住戶的比例亦由16.5%增至20.2%。獨居人士亦呈現高齡化趨勢，54歲以上佔比由38%大幅增至58%。

數據顯示，2021年本港超過一半、逾30萬單人住戶均需租住房屋，其中約17.4萬戶居於公屋（佔整體單人住數的32%），另有約17.4萬人租住私人房屋（24%）。而餘下約39%單人住戶為業主，5%住戶無需繳交租金，或居於僱主提供單位。

文件又提到，本港私樓單人租戶中有七成人月入多於1萬元，月入達3萬元者比例亦達30.8%，但對於餘下29%月入少於1萬港元的獨居人士而言，他們在市場上的住屋選擇似乎頗為有限。本港租金高昂，不少人低收入人士只能租住環境欠佳的劏房，文件引述調查指，2022年全港有22.6萬居於劏房，抽樣發現約39%為單人戶，即約8.6萬人。

不少低收入劏房戶均選擇輪候公屋，而58歲以下單身人士需循的配額及計分制申請公屋，配額制下輪候人數於2015年創下逾14萬的新高，其後編配政策改變，加上房委會加強查核申請，近年申請數目減少，但至2021年仍有逾10萬宗配額制申請。

至於配額制申請的輪候時間有多長，現時房委會不再公布相關資料，但有機構近期調查發現，接近五分之一居於不適切居所的非長者單身人士已輪候公屋至少10年。