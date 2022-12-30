恒指過山車！曾穿15000點　哪間大行年前預測最近？│走吧！2022

每逢年底，不少投資銀行及證券行都陸續發表明年經濟和股市預測。2022年本港股巿在9月至10月反覆向下，恒生指數一度跌穿15,000點關口，10月最後一個交易日更跌至14,687點，創近14年新低；而本年度最後一個交易日、12月30日收報19,781.41點，恒指變動可說是來回地獄折返人間。回顧2021年各大行對港股展望，究竟預測與實際數字相差多少？哪間大行的目標最接近年底實際數字？下文一一告知！



今年港股指數上下波幅極大，恒指由年初23,274點水平，跌至10月份低位14,687點，高低差多達8,587點。恒指於10月份觸及全年最低位後止跌回升，今年最後一個交易日（12月30日）收巿報19781.41點，全年跌3616點，跌幅達15.46%。

回顧今年恒指走勢，10月港股持續下跌，10月24日更大瀉逾千點，跌穿15,000點關口，10月最後一個交易日收巿報14,687點，是恒指13年8個月以來新低。

各大行2022年初預測目標與恒指表現比較

重溫2021年底各大行對2022年的展望，預測年底目標介乎21,000點至37,000點。其中，德銀的估算最高，據外電引述德銀報告指，當時德銀預測恒指2022年底可能達到37,000點。至於最接近實際年底數字的則為光大新鴻基（現已易名為光大證券國際），去年預期恒指的高低波幅介乎21,000點至27,500點。

根據去年光大新鴻基展望報告，當時指港股部分不少大型藍籌股仍處較低估值水平，在一定程度上限制未來大市大幅向下的空間；惟外圍市況相對處於較高位置，疊加利率向上環境，外圍市場有機會對港股增添波動性因素，故預期恒指上試27,500點水平。

今年上半年恒指處於18,415點至24,952點水平，下半年大部分大行調低恒指預測，不計德銀和瑞銀，其他大行的年底目標介乎19,000點至25,140點。

根據大新銀行下半年經濟及巿場前瞻，當時大新銀行高級經濟師溫嘉煒曾表示，地緣政局不穩、外圍加息步伐及內地的清零措施仍是經濟及企業盈利前景最大不明朗因素。他又指，若內地經濟復甦情況較預期更理想，恒指不排除挑戰25,000點，而19,000點則有相當大支持。