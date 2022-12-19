2022港星比併｜旅客、航班、GDP星處處勝　港今年流失12萬人勁傷

2022年即將邁入尾聲，走過疫情第三年，本港年初先經歷第五波疫情，後於下半年逐步復常，包括推出「0+3」正式取消入境隔離。不過，本港放寬步伐較慢，尤其是主要競爭對手新加坡搶先開關，本港被指將不少生意及人才拱手相讓，加上「0+3」後入境旅客數目仍未見大幅回升，旅遊、酒店等行業未明顯回暖。「01研數所」透過經濟、行業、人口等數據，比較兩地復常進程，看香港落後幾多？



入境隔離要求實施兩年多，終於在今年9月26日劃上句號，惟旅客人潮未如預計湧至，本港實施「0+3」後首月（10月）入境旅客為80,524人次，按月升兩成，但只能達到疫前同月水平的588萬人次約1.4%。新加坡則早於今年4月起全面開放邊境，當月旅客人次已較上月回升約12萬人次，達疫前同期7.6%，隨着當地取消口罩令等措施，10月旅客人次更達81.7萬，已回升至疫前同月147萬人次的55.7%。

疫情下全球航空客運大受影響，至今年陸續復甦，包括早一步復常的新加坡，樟宜機場今年10月客機升降量2.18萬架次，達疫前66.5%。而本港得復甦步伐明顯落後，「0+3」首月，客機升降雖增至6,315架次，但只達到疫情前的兩成。

終於等到「開關」，酒店業卻被「誤傷」，旅客未見攀升之餘，又同時損失「檢疫客」及「Staycation」兩大客源，入住率由年中約75%，大跌至10月的不足六成。新加坡方面，酒店入住率於10月已重上85%，價格亦節節上升。

遲遲未放開的邊境限制令人才卻步，本港人口流失一年比一年嚴重，2020年中人口按年減少2.7萬，2021年減少6.8萬人，至今年進一步流失逾12萬人，三年合計共流失近22萬人。而新加坡較本港更倚賴外來人才，去年因疫情曾一度流失逾23萬人口，但重開邊境後，今年即重新吸引18萬人，將疫情下流失人口收窄至6.7萬。

疫情、防疫措施種種影響下，本港經濟再度陷入收縮，前三季GDP均按年下跌，另一邊廂，新加坡由去年起經濟重回正增長，增速維持約4%。隨着內地於12月上旬宣布放寬防疫措施，港府亦推出相應措施，加快復常速度。