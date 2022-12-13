明起取消安心出行　網民最關注疫苗通行證　即看網絡正負反應

政府今（13日）宣布明日（14日）起全港巿民毋須再使用「安心出行」，但疫苗通行證要求不變，巿民進入食肆等處所仍須掃描電子或紙本針卡。同時，政府亦將取消「黃碼」。「安心出行」應用程式至今推出逾2年，到底巿民對最新措施反應如何？一眾網民的討論焦點在哪？



今早特首李家超宣布消息後，網上討論度急增，以下分析今早約10時半至晩上6時的網上帖文，來自Facebook、Instagram和討論區，合共864則主帖和1.9萬則回帖。結果顯示網民最關注疫苗通行證及接種疫苗要求，另外亦有不少網民提及「黃碼」、針卡出示方法、「零針」等相關字眼。

醫務衞生局局長盧寵茂今午表示，明起撤銷市民掃瞄安心出行的法例及行政安排，處所負責人不用再張貼二維碼，疫苗通行證要求則維持不變，巿民進入指定處所時可透過手機應用程式安心出行、智方便、醫健通，以及紙本或手機截圖出示疫苗接種紀錄。

討論區上，熱度最高的帖文於今早發布，網民就李家超宣布毋須掃安心出行討論，回覆「係咪針卡都唔使」、「我要係取消疫苗通行證」、「餐廳點check」、「係咪要共存」、「有咩分別？要疫苗通即係要安心出行」。

在社交平台上，今早帖文獲得最多的表情符號是「哈哈」，大幅超越其他回應，其次則是「嬲嬲」和「嘩」，反映網民關注今次措施。