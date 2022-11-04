新冠肺炎｜中大調查：4成港人曾染疫　近7成人冀放寬防疫

新冠疫情持續逾兩年，本港至今確診數字累計達193萬宗，死亡個案約1萬人。近日疫情放緩，中文大學香港亞太研究所調查指出，近7成受訪者認為政府應放寬現行防疫措施，逾6成受訪者表明不擔心自己染病。另外，就政府將疫苗通行證調低至5歲，以及建議強制院舍長者接種疫苗兩項措施，分別只有約3成受訪者支持。



中大香港亞太研究所今年9月至10月透過電話訪問705名18歲或以上巿民，發現近4成受訪者表示今年曾確診過新冠肺炎。另外，有約6成人表示關注疫情，但同時有6成人表示不擔心自己染病。

就政府現行抗疫取態，調查亦指出，近7成人認為政府應放寬防疫措施，較去年同期的調查高24.7個百分點，明顯反映更多人希望防疫措施放寬。

僅3成人支持推動兒童及院舍長者打針措施

今年9月30日起，政府降低「疫苗通行證」適用年齡至涵蓋5至11歲兒童，須已接種一劑疫苗才可進入指定處所，11月30日將改為兩劑疫苗。調查顯示，近半受訪者不支持政府是次措施，只有約3成半人支持。

至於長者方面，有建議指政府應立法強制住在院舍的長者接種新冠疫苗，以提升長者接種比例，調查顯示逾5成半受訪者不贊成立法，其中表示「非常不贊成」更達2成半，而贊成的則有約3成。