失檢疫客港酒店生意慘　0+3後入住率續跌　新加坡旅業搶先復常！

本港9月底放寬入境檢疫至「0+3」，旅客稍見回升，但酒店業仍然慘淡，損失「檢疫客」生意之餘，「Staycation」客源亦大減。旅發局數據顯示，10月本港酒店入住率跌至不足六成，一下子回到年初疫情最嚴峻時水平，各類酒店房租均「大劈價」！另一邊廂，新加坡旅遊業則急速復甦，酒店入住率較香港高出不少。即看本港哪一類、哪一區酒店最受影響，與新加坡比較落後多少？



今年以來，港府數度放寬入境限制，包括4月起將入境隔離由14天減至最短7天，即「7+7」；8月12日縮短至「3+4」的3天強制隔離；9月26日進一步放寬至「0+3」，即取消抵港人士酒店隔離要求。

不過，酒店業似乎只於「7+7」措施推出時較為受惠，整體入住率由4月的65%升至6月的75%。而在「3+4」實施後，因檢疫需求大減，加上季節性因素影響下，入住率於8月起轉跌。及至「0+3」推出後，旅客雖有回升，但酒店因盡失「檢疫客」生意，本地「Staycation」客人亦不少港人外遊而大減，10月入住率進一步跌至59%。

比較各級酒店，作為隔離酒店「主力」之一的中價酒店最受影響，入住率由9月68%下跌12個百分點至10月的56%。價錢上亦是中價酒店最受挫，10月平均房租按月「劈價」18%至592元。

至於各區比較，現時以中西區、油尖旺以外的九龍區，以及離島區酒店入率最低，而全港僅油麻地及旺角的酒店平均入住率可達七成。

疫情前，本港酒店入住率全年平均可達91%（2018年），對比今年情況最好的6、7月，入住率最高只能達到75%，與疫前水平相差逾10個百分點。反觀早於去年宣布「復常」的新加坡，今年初當地酒店入住率實際上於本港相約（約六成），其後逐漸拋離香港，至10月入住率已升至85%，相當接近當地疫情前同一個月的水平。