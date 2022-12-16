YouTube 2022十大｜MIRROR團歌不上榜　炎明熹聲生不息翻唱登熱門

YouTube今日（16日）公布2022年熱門影片上榜名單，今年最熱門音樂影片由姜濤憑歌曲《鏡中鏡》奪得首名，但組合MIRROR的「團歌」卻無一首打入十大，而張天賦（MC）成績亦搶眼，排名更超過多位MIRROR成員。另外，《聲生不息》有一集亦登上十大熱門影片，並以炎明熹翻唱這首歌的時段最熱播。



十大熱門音樂影片前三名均由MIRROR成員奪得，除了至今熱播逾1100萬次的榜首歌曲《鏡中鏡》外，陳卓賢（Ian）的《留一天與你喘息》以及姜濤的《作品的說話》亦分別奪得第二、三位。今年MIRROR成員共有六首單飛及個別合唱歌曲上榜，但卻無一首「團歌」打入十大。翻查資料，MIRROR今年推四首「團歌」，包括《Innerspace》、《金人》、《WE ARE》及《We All Are》。

⬇️十大熱門音樂影片⬇️



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張天賦亦有兩首歌上榜，分別是《老派約會之必要》及《小心地滑》，其中《老派約會之必要》的成績更超過MIRROR成員呂爵安（Edan）及盧瀚霆（Anson Lo）的上榜歌。

其他熱門影片方面，藝員余德丞宣布約滿離開TVB的影片獲得不少關注，成為今年熱門影片第二名。另外，由TVB及內地湖南衛視合作推出的音樂節目《聲生不息》，節目第一期的足本重播版亦打入十大，影片中炎明熹翻唱《蜚蜚》一曲是較熱播的一段（註：僅計演唱時段）。

至於按本港訂閱人數排名的「熱門創作者」上，有不少新興網媒，此外亦多個主打特定題材的頻道亦有上榜，包括主打奇聞異事的「老高與小茉 Mr & Mrs Gao」、煮食頻道「Ricky講煮講食」、以及語文教育頻道「瑪姬英文 English with Maggie」等。