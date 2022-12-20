YouTube本地觀眾達550萬　人均日睇80分鐘　來年增設短片盈利模式

觀看YouTube影片是不少港人的日常娛樂，YouTube香港發言人表示，YouTube本地觀眾已超過550萬人次，人均每日觀看時間超過80分鐘，而觀眾喜愛的內容亦愈趨多元化，近年知識、教學類影片大受歡迎。發言人亦建議創作者可拍攝更多YouTube Shorts短片、善用「Hashtags（主題標籤）」等，以接觸不同觀眾群並提升觀看量。



YouTube香港早前公布 2022年度十大影片。（受訪者提供）

YouTube大中華區策略合作伙伴經理雷嘉雯表示，現時18歲或以上的YouTube香港觀眾超過550萬人次，人均每天觀看時間達80分鐘。至於本地創作者社群亦持續發展，截至2022年6月，透過YouTube影片而獲得超過一萬港元或以上年度收入的頻道按年增長25%。

她續指，香港觀眾喜愛的影片內容愈趨多元化，除了引發共鳴的日常及生活趣聞影片外，近年有不少來自不同專業背景、擁有豐富知識的人士加入YouTube創作者行列，他們所創作的知識、教學類影片大受歡迎，而平台數據亦顯示，超過九成YouTube觀眾都曾透過該平台學習新知識及技術。

YouTube大中華區策略合作伙伴經理雷嘉雯（左）表示，現時18歲或以上的YouTube香港觀眾超過550萬人次，人均每天觀看時間達80分鐘。（受訪者提供）

短片近年大受歡迎，雷嘉雯亦鼓勵創作者嘗試拍攝更多YouTube Shorts影片，只須用智能電話打開YouTube應用便可拍攝，更可利用音效庫加入流行音樂、背景音效等。她亦建議創作者善用「Hashtags（主題標籤）」功能緊貼流行話題，以接觸不同觀眾群，進一步提升觀看量。

她亦預告，來年YouTube合作夥伴計劃作加入YouTube Shorts影片觀看量作為參加資格，達到1,000名訂閱人數的創作者，只須累積1,000萬YouTube Shorts短片有效觀看次數（過去90天內），或累計有4,000小時有公開影片觀看時數（過去一年內），便可加入計劃。而YouTube早前亦已公布，最快將於明年首季起開放創作者以YouTube Shorts影片賺取廣告收益。