全球百大俊男美女十強　鏡仔撼贏BTS首帥　港混血Model力壓Jennie

2022年全球百大俊男及全球百大美女將於12月27日揭曉，主辦方TC Candler日前率先公布十強名單，MIRROR有四名成員入選；百大美女十強方面，本港代表除了有混血女神譚旻萱Mandy，亦有一名COLLAR成員入選，不過最終百大名單仍有待內部投票得出。



榜首由姜濤奪得，另有三名MIRROR成員打入十強，分別是盧瀚霆Anson Lo（第2位）、江𤒹生Anson Kong（第4位）以及呂爵安Edan Lui（第8位）。其他十強名單包括第5位「雷神」演員基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）、第6位韓國組合BTS「首帥」成員金泰亨V、第10位「萬人迷」碧咸等。

至於百大美女方面，十強之中本港代表包括有混血女神譚旻萱Mandy（第8位），以及COLLAR成員許軼Day（第10位）。其他上榜單位包括韓國女團BLACKPINK全體成員，當中Lisa位居榜首、Jisoo第3位、Rosé第6位、Jennie第9位。

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值得留意的是，最終百大名單仍待主辦單位內部投票得出，不過主辦方指現時十強上榜者可獲初步保證名次，例如十強名單首位可將確保於最終百大名單中排首10名、2位可確保最終百大名單首20名席位，如此類推。

TC Candler全年透過Patreon平台接受會員付費投票，網頁顯示截至12月23日會員人數達1,140人，以最基本級別每月25港元會費推算，主辦方每月可賺28,500港元、一年可進帳34萬港元。