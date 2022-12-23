叱咤2022︱我最喜愛男歌手5強邊個最受關注？　即睇網上熱度數據

由商台主辦的《2022年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》將於2023年1月1日舉行，今屆「我最喜愛的男歌手」競爭激烈，人氣男團MIRROR當中4名成員呂爵安Edan、姜濤、陳卓賢Ian、盧瀚霆Anson Lo及張敬軒成最後5強，到底5人當中誰的網上關注度最高？在今年推出的歌曲中，哪首最受歡迎？



先看看「我最喜愛的男歌手」最後5強名單▼▼▼

Round 1：Google Trends

商台於11月14日至12月2日期間舉行了3輪全民投票，讓網民投選「我最喜愛的男歌手」。根據Google Trends數據，張敬軒的搜尋熱度於11月時兩度飆升，拋離MIRROR 4名成員，翻查資料，11月16日及11月22日原來是張敬軒演唱會優先購票及公開售票的日子，網民搜尋張敬軒的名字，相信是與演唱會撲飛潮有關。

Round 2：社交平台追蹤人數

在Instagram追蹤人數方面，盧瀚霆及姜濤同樣破百萬追蹤，而盧瀚霆擁逾108萬追蹤者，排第1位；張敬軒則擁逾99.5萬，排第3位。

Round 3：YouTube歌曲觀看次數

在5強男歌手中，陳卓賢、盧瀚霆和姜濤的歌曲深受歡迎，陳卓賢的《留一天與你喘息》觀看次數逾1737萬，成為冠軍。盧瀚霆的《Mr. Stranger》和《King Kong》，以及姜濤的《鏡中鏡》和《作品的說話》，4首歌同樣破千萬觀看次數。