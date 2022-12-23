叱咤2022︱我最喜愛女歌手5強　數據揭鄭欣宜、Serrini、陳蕾惡鬥

由商台主辦的《2022年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》將於2023年1月1日舉行，今屆「我最喜愛的女歌手」最後5強為Serrini、方皓玟、陳凱詠、陳蕾及鄭欣宜，到底5人當中誰的網上關注度最高？在今年推出的歌曲中，哪首最受歡迎？



先看看「我最喜愛的女歌手」最後5強名單▼▼▼

Round 1：Google Trends

商台於11月14日至12月2日期間舉行了3輪全民投票，讓網民投選「我最喜愛的女歌手」。根據Google Trends數據，Serrini、陳蕾和鄭欣宜3人的搜尋熱度較高，原因相信是與演唱會售票和開演唱會有關。

Round 2：社交平台追蹤人數

在社交平台方面，鄭欣宜擁逾41萬追蹤者，排第1位，比排第2的Serrini多逾21萬，而陳蕾、陳凱詠及方皓玟追蹤人數未破20萬。

Round 3：YouTube歌曲觀看次數

5強女歌手今年推出的15首歌曲中，Serrini的歌較受歡迎，《樹》和《樹木真美》分別達90萬及84萬觀看次數，排第1及第2位。陳凱詠今年只推出1首歌《Long D》，不過歌曲受大眾喜愛，觀看次數達84萬，排第3位。