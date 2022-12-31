港股2022｜10大收息股多跌價　3大公用股煤氣最慘　這藍籌升逾10%

2022年最後一個交易日，12月30日恒指收報19,781點，上升40點，升幅0.2%；全年累跌3,616點，跌幅達15.5%，創11年來最大年度跌幅。不少股民都會投資業務穩健的高息股票，但求收息抗通脹，但過去一年股市異常波動，到底哪隻藍籌「收息股」可力保不失，哪隻「賺息蝕本」蝕得最慘？



2022年恒指表現猶如坐過山車，雖然年初曾高見25,000點，可惜好景不常，及至3月即失守20,000點，到了下半年更是連跌多月；而股民印象最深刻的，莫過於10月小股災，恒指跌穿15,000點，更創下2009年金融海嘯以來新低，直至11月終於谷底反彈，12月重上19,000點以上水平。

對比2021年底恒市收市報23,398點，恒指今年全年跌3,616點或15.5%；較年內高位（1月21日24,966點）跌5,185點或20.8%。

不少人都會投資派息高兼表現穩定的股票收息，「01研數所」整理10隻較知名的收息港股走勢，2022年由三大公用股領跌，煤氣（0002）跌得最慘，股價由12.14元下瀉至7.42元，跌幅達38.9%。緊隨其後是港燈，由7.65元跌至5.17元，跌幅32.4%，而中電年內亦累跌27.7%。

股市波動，買入收息股隨時賺息蝕價。比較上述10隻收息股於2021年底購入一手的成本，加上這一年所賺利息，再減去股票最新價值，可得出期間的淨賺蝕。中電今年股價大跌，即使期內利息收入達1,550元，至年底淨損失亦可達9,350元；煤氣情況類似，估計淨蝕4,000多元。此外買港燈（2638）、置富產業信託（0778）亦要蝕千元以上。

另一邊廂，中移動（0941）年內股價累升10.6%，加上派息豪爽，一年前以23,400元買入一手，估計可賺逾4,790元。若買匯豐（0005），估計亦可賺約1,500元。至於港鐵（0066）股價年內雖累計跌1.2%，幸有派息，買入也不至於損手。