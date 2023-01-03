通關內地｜5圖回顧疫前日均10萬內地旅客訪港　經濟貢獻有幾多？

【內地開關】內地將於1月8日（周日）起撤消出入境防疫管控，正式「開關」。政務司司長陳國基昨（1日）表示，爭取最早於1月8日與內地首階段通關。疫情前中港旅客來往頻繁，內地旅客一年超過4000萬、日均逾10萬人次，疫情下跌至日均僅數百人次，本文以五幅圖回顧兩地旅客流動情況。



疫情前內地入境旅客人次年均達到4,378萬人，疫情下因出入境限制，2020年內地訪港旅客量即按年急跌超過九成，至271萬人次。2021年進一步減至6.6萬，至2022年回升至約31萬人次（截至當年11月數據）。

按日均訪港人次比較，疫情下數字可達10萬人次或以上，2022年一下子減至日均約7,400人次，至2021年進一步跌至日均180人次，到2022年才稍見回升至日均844人次。

旅遊業是本港重點產業之一，以疫情前2019年為例，訪港旅客總消費一年逾2,000億港元，當中內地訪港旅客總消費達1,576億元，佔整體旅客約七成，帶來不少經濟效益。平均而言，內地過夜旅客人均消費達5,990元，不過夜旅客人均消費達2,198元。惟旅客過多亦曾引致個別區域街道擠逼、商舖單一等問題。

本港市民方面，疫情前本港市民一年出入內地總人次可達1.6億次。疫情下，本港10個陸路出入境管制站中，僅深圳灣及港珠澳大橋兩個仍提供客運出入境服務。

有關跨境列車恢復通車的安排，港鐵早前表示，1月3日起會陸續重開高鐵列車。此外，香港鐵路工會聯合會主席林偉強日前表示，1月2日起港鐵職員將回到高鐵西九站、羅湖站、落馬洲站等準備通車相關工作，但具體重開安排，仍有待內地時間表決定。

出入境管制站客運通關服務運作情況，灰色圖示為疫下暫停使用的管制站▼▼▼