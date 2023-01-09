各地入境須知·最新｜1.9起赴泰須打兩針　日本放寬港航班降落限制

先看收緊港人入境防疫要求之旅遊地點⬇️⬇️⬇️

【日本入境要求 / 旅行 / 各地入境】多個港人熱門旅遊地點相繼宣布收緊香港旅客入境防疫要求，泰國政府旅遊局駐香港辦事處在網站刊登公告指，由2023年1月9日起，所有年滿18歲的香港旅客入境泰國必須提供：（1）最少兩劑新冠疫苗接種紀錄，或新冠疫苗接種醫學豁免書，或已接種一劑及持有6個月內的康復證明；以及（2）購買包括新冠肺炎（COVID-19）治療的旅遊保險，而醫療保險需包括入境當天至離境日後7天。



本文將持續更新各地入境檢測及防疫要求。



各地對香港旅客收緊或調整入境防疫限制紀錄

1.4更新

運輸及物流局1月4日於Facebook專頁上公布指，日本當局1月8日起放寬本港航班降落限制，由香港前往日本機場的航班，可使用成田、羽田、關西、名古屋中部、新千歲、福岡和那霸以外的其他日本機場，即當地所有機場。而首次營辦往來香港和日本航線的大灣區航空，亦可如期開展其往來成田機場的新航班。

請留意日本當局要求乘客登機前七天並無逗留內地。另外，由於日本當局規定航空公司不可在2022年12月23至29日該星期已運作航班數目的基礎上，再額外增加航班，因此部份航班或會被取消。

1.3更新

外媒報導，韓國衞生部門1月7日（周六）起將要求香港及澳門旅客出發往韓國前，須提供病毒檢測陰性報告。

1.1更新

加拿大及澳洲亦宣布，由當地時間1月5日（周四）起，由本港出發到當地之旅客均須於登機前提供陰性病毒檢測證明。

較早前

美國宣布1月5日起要求2歲或以上香港旅客需於上機前提供出發前兩天內的陰性檢測報告。另據英國傳媒報道，英國同樣考慮更新中國旅客入境新冠病毒檢測要求。

日本由去年12月30日起，限制本港飛往日本航班，僅可使用東京成田、東京羽田、大阪關西及中部機場（名古屋）四個機場。日本當局其後更新要求，准許乘客中無人七天內曾逗留內地的航班，可如常在札幌、福岡、沖繩降落。