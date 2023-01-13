特殊教育日益受重視　SEN學生十年間倍增　教師流失率極高惹關注

立法會新一份《數據透視》指出，本港社會特殊教育意識提高，被識別為有特殊教育需要（SEN）的學生人數十年間增加逾倍。近年特殊教育發展良好，包括更多相關學生融入主流學校、師生比例改善等，惟教師流失率急升等，或會產生負面影響。



為向有特殊教育需要的學生提供多元教育機會，港府現時採用雙軌制，按殘疾程度不同，學童可獲轉介入讀資助特殊學校，或入讀普通學校。文件指，公營普通中小學有特殊教育需要的學生人數，由2011/12學年的28,630人增加逾倍至2021/22學年的58,890人，而他們佔公營普通學校學生人數的比例，亦由4.4%升至11%。至於特殊學校中的學生人數同期由8,008稍增至8,379人。

現時於公營普通學校中就讀的有特殊教育需要的學生中，最常見的主要症狀是特殊學習困難（佔40.8%），其次是注意力不足及過度活躍症（25.2%），以及自閉症（21%），後兩者佔比近年增長明顯。而入讀本地或資助特殊學校的學生中，約76%就讀於專為智障學童而設的學校。

文件指出，公營普通學校和本地或資助特殊學校的師生比例近十年間均有所改善，然而曾接受30小時或以上特殊教育培訓的教師比例仍然較低：公營普通學校中不足半數教師具前述資格，特殊學校中的相關比例僅74.7%。教育局早前已制定目標，要求每所特殊學校需有85%或以上的教師具備相關資歷。

值得注意的是，近年本港教師流失率急升，當中特殊學校情況尤其嚴重，2021/22學年流失190名教師，流失率高達9.4%。文件指，經驗富豐教師的離職，或對有特殊教育需要學生產生負面影響，例如新入職教師於處理學生的學習或行為等難免缺乏經驗，而部份學生與新教師建立信任關係亦需要一定的時間。